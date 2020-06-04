Лех Валенса требует для Украины большей помощи от Европы и мира

Валенса заявил, что Украина нуждается в большей поддержке / ТСН

Бывший президент Польши Лех Валенса высказал мнение, что Украина нуждается в большей поддержке от Европы и мира, чем страны сейчас предоставляют.

"Украина нуждается в большей поддержке — Европы и мира. А в этой Европе сейчас столько „балагана", что она не в состоянии помочь. Украина — это большая страна и если бы она получила возможность развиваться, если бы она была встроена в нашу систему, мы бы все на этом заработали. Но этого нет, и все мы от этого несем потери", — цитирует польского лидера Радио Свобода.

По словам Валенсы, весь мир сейчас находится в поиске, и Украина не стала исключением, именно поэтому граждане страны сделали такой радикальный выбор главы государства. Он подчеркнул, что люди хотят перемен "и выбирают политиков, которые говорят, что будут что-то менять".

Читайте такжеПустят не всех: пограничники уточнили, кому можно ехать в Польшу"Так к власти пришли Трамп и Качинский в моей стране. Сейчас эпоха, которую я называю „эпохой слова". Мы должны договориться, как это должно выглядеть. И изменения должны делать общества, это поклонение, шаг за шагом", - отметил Валенса.

Экс-политик подчеркнул, что Украина должна стремительно реализовывать реформы и стремиться в Евросоюз, поскольку она необходима Европе.

"Так что Украина слабо развивается, мы так же не получаем того, что могли бы получать, поскольку она не покупает наших товаров. Мы должны сотрудничать и быть добросовестными. Должна меняться наша ментальность", - добавил экс-президент Польши.

Напомним, в Польше существенно вырос спрос на работников из Украины в связи со сложным экономическим положением, которое возникло после пандемии Covid-19.

Как ранее сообщалось, в Чехии фермеры обеспокоены ситуацией с урожаем, который может полностью пропасть из-за отсутствия украинских заробитчан, утративших возможность приехать на сезонные заработки в связи с пандемией Covid-19.