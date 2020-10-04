Лидер Нагорно-Карабахской Республики получил тяжелое ранение - помощник Алиева

Лидер НКР получил тяжелое ранение / Reuters

В результате точного удара азербайджанской армии лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республіки Араик Арутюнян получил тяжелое ранение, заявил в воскресенье, 4 октября, помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

"Армения - террористическое государство. Азербайджан не оставляет без ответа ни одну из этих атак. Сейчас сообщается, что обстрел по Гяндже был совершен с оккупированных территорий по приказу главы так называемой "Нагорно-Карабахской республики" Араика Арутюняна. Я хочу отсюда обратиться к Араику Арутюняну: "Ты спрятался в бункере, азербайджанская армия нашла тебя и там"", - отметил Гаджиев.

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