Лидер Нагорно-Карабахской Республики получил тяжелое ранение - помощник Алиева

Араик Арутюнян получил тяжелое ранение.
В результате точного удара азербайджанской армии лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республіки Араик Арутюнян получил тяжелое ранение, заявил в воскресенье, 4 октября, помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.
"Армения - террористическое государство. Азербайджан не оставляет без ответа ни одну из этих атак. Сейчас сообщается, что обстрел по Гяндже был совершен с оккупированных территорий по приказу главы так называемой "Нагорно-Карабахской республики" Араика Арутюняна. Я хочу отсюда обратиться к Араику Арутюняну: "Ты спрятался в бункере, азербайджанская армия нашла тебя и там"", - отметил Гаджиев.
Война за Карабах – о чем сообщалось ранее:
- 4 октября, минобороны Азербайджана сообщило о ракетном обстреле с армянской стороны городов Тертер и Горадиз, расположенных вблизи линии соприкосновения. В то же время президент Карабаха заявил, что Степанакерт обстреливается из систем "Полонез" и "Смерч".
- 4 октября в минобороны Армении заявили, что действия азербайджанских ВС указывают на подготовку ими нового наступления.
- 3 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. По его словам, Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении.
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
Автор: Адриана Бубновская