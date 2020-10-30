Локдаун во Франции: тысячи парижан покидают город из-за карантина

Десятки тысяч парижан ночью устроили огромные пробки на дорогах.
Перед введением жесткого карантина во Франции, который вступил в действие с полуночи 30 октября, десятки тысяч жителей Парижа уехали из города.
Накануне объявления локдауна парижане опустошали супермаркеты и стояли в больших очередях в парикмахерские, пишет Daily Mail.
Кроме того, вступил в силу комендантский час с 21:00 до 6:00 в 54 департаментах Франции с общим количеством населения 46 миллионов человек.
Однако, вечером, 29 октября несколько сотен человек вышли на улицы Парижа в знак протеста против новой изоляции и введения комендантского часа.
Во Франции накануне зафиксировали 47 637 новых случаев коронавируса. По словам министра здравоохранения Франции, почти каждый пятый тест на коронавирус показывает положительный результат.
Со вторника из-за коронавируса госпитализировали 2607 человек, а за семь дней - 15 786 человек.
Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред:
- По состоянию на утро 30 октября, коронавирус в мире заразил уже 45 миллионов жителей планеты.
- В Польше вводят жесткий локдаун, закрываются все рестораны, бары и кафе.
- Министр здравоохранения назвал единственное условие, при котором в Украине введут жесткий карантин.