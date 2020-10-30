Локдаун во Франции: тысячи парижан покидают город из-за карантина

Из-за карантина люди уезжают из Парижа / Reuters

​Перед введением жесткого карантина во Франции, который вступил в действие с полуночи 30 октября, десятки тысяч жителей Парижа уехали из города.

Накануне объявления локдауна парижане опустошали супермаркеты и стояли в больших очередях в парикмахерские, пишет Daily Mail.​

Кроме того, вступил в силу комендантский час с 21:00 до 6:00 в 54 департаментах Франции с общим количеством населения 46 миллионов человек.

Однако, вечером, 29 октября несколько сотен человек вышли на улицы Парижа в знак протеста против новой изоляции и введения комендантского часа.

Во Франции накануне зафиксировали 47 637 новых случаев коронавируса. По словам министра здравоохранения Франции, почти каждый пятый тест на коронавирус показывает положительный результат.

Со вторника из-за коронавируса госпитализировали 2607 человек, а за семь дней - 15 786 человек.

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