Лукашенко блефует: эксперт объяснил, чем грозит Беларуси закрытие границы

Лукашенко пытается сохранить хорошую мину при плохой игре - политик / Reuters

Слова избранного по версии ЦИК Беларуси президента Александра Лукашенко о том, что Минск может жестко отреагировать на действия ЕС, являются блефом. Беларусь не способна закрыть границу с Литвой, иначе она лишится доступа к стратегически важному морскому порту Клайпеда.

Об этом заявил участник Координационного совета оппозиции Беларуси Андрей Стрижак в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, высказывания Лукашенко не имеют ничего общего с действительностью – он всего лишь пытается блефовать, так как Минск не в состоянии ввести какие-либо серьезные ограничения против европейских государств.

"Ситуация сейчас выглядит так: ему нужно сохранить хорошую мину при плохой игре. Фактически какие-то серьезные санкции Беларусь не может ввести", - утверждает оппозиционер.Читайте такжеВ Кремле готовы "обнулить" Лукашенко: у Путина предложили Беларуси помощь

К примеру, отмечает политик, Беларусь для реализации экспорта в сфере калийных удобрений использует литовский морской порт Клайпеды – больше у страны выходов к морю нет. При условии закрытия границы с Литвой порт станет недоступным.

"Из-за забастовок Беларусь уже сорвала подписанные контракты. Если сейчас Лукашенко, как он говорит, закроет границу с Литвой, то через что мы будем гнать наш калий? Это блеф", - добавил политик.

Напоследок Стрижак подчеркнул, что Беларусь – не КНДР: экономика страны в значительной степени зависит от торговли с другими странами, по этой причине жесткие меры, о которых говорил Лукашенко, реализовать невозможно.Читайте такжеКоварный план Лукашенко: эксперт объяснил, как в Беларуси задушат протесты

Напомним, Лукашенко в ответ на санкции стран Балтии выступил с оскорблением в адрес Литвы, Латвии и Эстонии, заявив, что лидеры ЕС не захотели ссориться с Беларусью, поэтому якобы натравили на Минск балтийские государства. Также он пообещал заменить балтийские порты на российские.