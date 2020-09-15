Больше не хозяин: эксперт оценил жесты Лукашенко на встрече с Путиным

Лукашенко и Путин встретились в Сочи / Скриншот RT

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в Сочи в поисках эмоциональной, политической и финансовой поддержки. Во время встречи с Владимиром Путиным он находился в заведомо слабой позиции. Об этом в комментарии Главреду рассказал трансформационный физиогномист Леонид Золин.

"У Лукашенко психотип хозяина. Беларусь – это его земля, его территория, он тут главный и его клан все контролирует. С тех пор, как начала раскручиваться ситуация с оппозицией, Лукашенко потерял покой. А теперь и вовсе запахло жареным. Поэтому на встрече он оказался в позиции слабого – просящего, внемлющего слову сильного. На это четко указывает поведение президента Республики Беларусь. Он записывал вслед за Путиным все, что тот говорил", - пояснил Золин.

Во время самого разговора Владимир Путин чувствовал себя хозяином, на что указывает поза, в которой тот сидел в кресле – расставив ноги и уверенно положив руки на подлокотники.

Читайте такжеПутин понизит Лукашенко с председателя колхоза до главного агрономаПо словам эксперта, доминирование Путина над Лукашенко началось буквально с первой минуты встречи двух глав государств: "Когда они жали друг другу руки, Лукашенко попытался встать справа – это мужская, контролирующая позиция. Можно сказать, отцовская позиция, которая свидетельствует о готовности действовать и контролировать. Несмотря на то, что Путин оказался по левую сторону от Лукашенко, благодаря вытянутой руке, он смог перекрыть его и выйти на первый план. И в этот раз проявилась особенность Путина работать на контратаке – принцип Ай ки до".

По словам Леонида Золина, Лукашенко ищет вынужденную опору в Путине. На это указывает положение рук во время рукопожатия. "Он держал их на уровне живота, что свидетельствует о том, что в Лукашенко нет уверенности в своей позиции", - подметил эксперт.

Кроме того, во время разговора президент Белоруссии разговаривал непосредственно с Путиным, невзирая на камеры журналистов. "Когда первые лица хотят зафиксировать достигнутые договоренности, они, как правило, обращаются к аудитории. На этой пресс конференции, Лукашенко держит корпус в направлении Путина и периодически наклоняется к нему. Для Лукашенко, эта встреча носит не номинальный, а вполне реальный характер, как сейчас модно говорить "Real Politics". Именно сейчас мы являемся свидетелями рождения новых договоренностей между президентами Беларуси и Российской Федерации", - подытожил Золин.

Напомним, ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, во время которых обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси.