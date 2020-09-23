"Лукашенко - на пенсии": Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси

После "секретной" инаугурации Александра Лукашенко его главная оппонентка записала видеообращение к беларусам.
Руководитель белорусских оппозиционеров Светлана Тихановская записала видеообращение, которое было посвящено сегодняшней тайной инаугурации Александра Лукашенко на посту президента Беларуси.
Видео было опубликовано на YouTube-канале Координационного совета оппозиции.
Полностью текст выступления Тихановской выглядит так:
"Дорогие белорусы. Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию.
Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас — вместе построить новую Беларусь.
Два дня назад я закончила визит в Брюссель. Я встречалась с европейскими лидерами, министрами иностранных дел, выступила в Европарламенте и общалась с белорусскими диаспорами.
Страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые — честные и прозрачные — выборы. Они готовы оказать реальную помощь — существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. И вместе мы победим ", ‒ заявила она.
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Протесты в Беларуси - что было ранее:
- В среду, 23 сентября, во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Власти Германии, Словакии, Литвы и Латвии отреагировали на "секретную" инаугурацию Александра Лукашенко – и не признали его президентом Беларуси.
- Официальные президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года.
- По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили массовые акции протеста.