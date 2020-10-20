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Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок

20 октября 2020, 13:38

Лукашенко дал слово участникам круглого стола, что "наелся президентства", и нынешний срок будет для него последним.

Лукашенко
Лукашенко пообещал, что это его последний президентский срок / УНИАН

Лидер Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность ограничить в рамках законодательства число президентских сроков, заявил политолог, бывший политзаключенный Юрий Воскресенский, который недавно вышел из СИЗО, где тоже участвовал в переговорах с главой государства.

Об этом Воскресенский рассказал в интервью Tyt.by.

По словам Воскресенского, на "круглом столе" Лукашенко был настроен на конструктивный диалог, выслушивал все предложения и "эффектно оппонировал" своим идеологическим противникам.

"Скажу вам еще одну сенсацию с круглого стола, Лукашенко заявил: даю вам слово, я сам выступил с поправкой, чтобы в Конституции количество сроков президента было ограничено до двух. Человек очень сильно повзрослел", — рассказал политолог.

По его словам, Лукашенко также дал слово участникам круглого стола, что "наелся президентства", и нынешний срок будет для него последним.

"Я ему верю, все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты", — отметил Воскресенский.

Как мир отреагировал на переизбрание Лукашенко и протесты в Беларуси:

Протесты в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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