Лукашенко нагрянет в гости к Путину: в Кремле сообщили детали

Александр Лукашенко совершит визит в Россию / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе общения собеседники договорились провести встречу в России.

"Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - говорится в сообщении.

Как уточнил в комментарии РИА Новости пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, точной даты встречи с Лукашенко пока нет.

Напомним, накануне массовых акций в Беларуси Путин позвонил Лукашенко.

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Ранее Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

Александр Лукашенко заявлял, что Москва в рамках договоренностей с Минском может оказать всестороннюю военную помощь его режиму по первому требованию.

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