Лукашенко нагрянет в гости к Путину: в Кремле сообщили детали

Александр Лукашенко совершит первый зарубежный визит после президентских выборов в Беларуси.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Кремля.
В ходе общения собеседники договорились провести встречу в России.
"Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - говорится в сообщении.
Как уточнил в комментарии РИА Новости пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, точной даты встречи с Лукашенко пока нет.
Напомним, накануне массовых акций в Беларуси Путин позвонил Лукашенко.
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Ранее Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
Александр Лукашенко заявлял, что Москва в рамках договоренностей с Минском может оказать всестороннюю военную помощь его режиму по первому требованию.
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