Лукашенко нахамил Макрону в ответ на предложение уйти в отставку

Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону на его заявления о ситуации в Беларуси.

Как сообщает БелТА, об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Лукашенко считает, что исходя из принципов самого Макрона (заложенных в его заявлении-призыве Лукашенко уйти в отставку), сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты".

"Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением…", - отметил Лукашенко.

Он также напомнил о периодически возникающих проблемах Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

"Подсуммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки - для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп", - выдает желаемое за действительное Лукашенко.

"Как опытный политик - незрелому - хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало", - посоветовал он президенту Франции.

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При этом он считает, что Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси.

"С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома", - беспардонно добавил Лукашенко.