Лукашенко назначил премьера и утвердил состав правительства Беларуси

В свою очередь Координационный совет белорусской оппозиции призывал власти немедленно начать переговоры.
Александр Лукашенко, который занимал пять сроков подряд пост президента Беларуси, назначил премьер-министра и членов правительства.
Соответствующие указы он подписал 19 августа, сообщает Белта. Возглавил Кабмин Роман Головченко.
Он назначен с последующим согласованием с Палатой представителей Национального собрания.
Также Лукашенко утвердил 36 членов правительства:
- Николая Снопкова – первым заместителем премьер-министра,
- Владимира Кухарева – заместителем премьер-министра,
- Юрия Назарова – заместителем премьер-министра,
- Игоря Петришенко – заместителем премьер-министра,
- Александра Субботина – заместителем премьер-министра,
- Владимира Колтовича – министром антимонопольного регулирования и торговли,
- Руслана Пархамовича – министром архитектуры и строительства,
- Юрия Караева – министром внутренних дел,
- Андрея Хмеля – министром жилищно-коммунального хозяйства,
- Владимира Караника – министром здравоохранения,
- Владимира Макея – министром иностранных дел,
- Игоря Луцкого – министром информации,
- Юрия Бондаря – министром культуры,
- Виталия Дрожжу – министром лесного хозяйства,
- Виктора Хренина – министром обороны,
- Игоря Карпенко – министром образования,
- Сергея Наливайко – министром по налогам и сборам,
- Владимира Ващенко – министром по чрезвычайным ситуациям,
- Андрея Худыка – министром природных ресурсов и охраны окружающей среды,
- Петра Пархомчика – министром промышленности,
- Константина Шульгана – министром связи и информатизации,
- Ивана Крупко – министром сельского хозяйства и продовольствия,
- Сергея Ковальчука – министром спорта и туризма,
- Алексея Авраменко – министром транспорта и коммуникаций,
- Ирину Костевич – министром труда и социальной защиты,
- Юрия Селиверстова – министром финансов,
- Александра Червякова – министром экономики,
- Виктора Каранкевича – министром энергетики,
- Олега Слижевского – министром юстиции,
- Валерия Вакульчика – председателем Комитета государственной безопасности,
- Дмитрия Пантуса – председателем Государственного военно-промышленного комитета,
- Дмитрия Матусевича – председателем Государственного комитета по имуществу,
- Александра Шумилина – председателем Государственного комитета по науке и технологиям,
- Валентина Татарицкого – председателем Государственного комитета по стандартизации,
- Анатолия Лаппо – председателем Государственного пограничного комитета,
- Юрия Сенько – председателем Государственного таможенного комитета.
В свою очередь Координационный совет белорусской оппозиции призывал власти немедленно начать переговоры.
Как ранее сообщалось, Европейский союз должен уже в скором времени ударить санкциями по чиновникам режима Александра Лукашенко в Беларуси.
Ранее в Евросоюзе заявили, что Брюссель не признает результатов президентских выборов в Беларуси и готовит пакет санкций против всех лиц, которые причастны к фальсификациям избирательного процесса и насилию против людей.