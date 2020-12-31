Лукашенко "назначил" себя дежурным по Беларуси

Александр Лукашенко поделился, что в Новый год будет "дежурным" по Беларуси / Reuters

Александр Лукашенко, который не признал незаконными президентские выборы в Беларуси 2020, заявил, что в Новый год не будет пить, поскольку должен быть трезвый "дежурный" по стране.

Лукашенко в Минском районе во время встречи с медиками и журналистами сказал, что ему просто не пить в праздник, поскольку он "человек непьющий", пишет БЕЛТА.

Также Лукашенко пожаловался, что уже забыл, когда нормально спал.

"Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют, а на Новый год все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым…", – заявил он.

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