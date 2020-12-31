Лукашенко "назначил" себя дежурным по Беларуси

Лукашенко сказал, как встретит Новый год 2021.
Александр Лукашенко, который не признал незаконными президентские выборы в Беларуси 2020, заявил, что в Новый год не будет пить, поскольку должен быть трезвый "дежурный" по стране.
Лукашенко в Минском районе во время встречи с медиками и журналистами сказал, что ему просто не пить в праздник, поскольку он "человек непьющий", пишет БЕЛТА.
Также Лукашенко пожаловался, что уже забыл, когда нормально спал.
"Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют, а на Новый год все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым…", – заявил он.
Ситуация в Беларуси – выборы, протесты и нелегитимный президент: главные факты
- В стране в начале августа прошли выборы президента и вспыхнули массовые акции протеста. Оппозицию и ее сторонников возмутило то, что по официальным данным Александр Лукашенко лидировал в избирательной гонке с огромным отрывом. Оппозиция заявила о масштабных фальсификациях.
- Участники акций протестов требовали перемен, а силовики жестоко с ними расправлялись – есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
- Западные страны осудили применение силы против протестующих и не признали белорусские выборы.
- Лукашенко решил остаться на посту президента, его инаугурация была организована тайно.
- На Западе Лукашенко не признали легитимным белорусским лидером, срок действия его президентских полномочий истек 5 ноября.
Автор: Екатерина Присяжнюк