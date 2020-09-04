Лукашенко не попадет в санкционный список ЕС - СМИ

Против введения санкций в отношении Лукашенко выступает Германия при поддержке Франции и Италии / Reuters

Евросоюз не включит президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список. Против введения санкций в отношении Лукашенко выступает Германия при поддержке Франции и Италии.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что страны Балтии и Польша требуют, чтобы Лукашенко был включен в санкционный список Евросоюза. В то же время Берлин и Париж хотят сохранить открытыми каналы связи с Лукашенко, а введение санкций могло бы этому помешать.

Официальный список санкций против Беларуси в Евросоюзе планируют опубликовать на следующей неделе. Предполагается, что в список попадут 16-19 человек. Их активы будут заблокированы, а также введен запрет на въезд в ЕС. При этом формальное голосование относительно включения Лукашенко еще не состоялось.

Читайте такжеЛукашенко объявили в розыск: что произошло в Беларуси"Переговоры чрезвычайно трудны, поскольку каждый список должен быть одобрен всеми странами-членами единогласно", - цитирует издание высокопоставленного дипломата ЕС.

Отмечается также, что на неформальных переговорах в ЕС отказались применять санкции против президента Беларуси.

Как сообщал Главред, ранее СМИ писали, что у американского президента Дональда Трампа изучают возможность введения санкций против семи чиновников режима Лукашенко из-за подтасовок выборов в Беларуси и применения насилия по отношению к протестующим.