Лукашенко — нелегитимный: в ЕС рассказали о договоренностях с Тихановской

Светлана Тихановская / Reuters

Перед встречей Совета ЕС состоялись переговоры с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Об этом он сообщил перед началом заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе. Трансляция брифинга проходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

"Она представила информацию о событиях в Беларуси. Мы очень впечатлены мужеством и упорством белорусского народа, особенно белорусских женщин, продемонстрировавших настоящий дух лидерства", - сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС поддержит всесторонний национальный диалог в Беларуси относительно прав белорусского народа на свободные и справедливые выборы. "И это не должно рассматриваться как вмешательство во внутренние дела, поскольку демократия и права человека являются сутью идентичности Европейского Союза", - подчеркнул Боррель.

По его словам, поддержка всестороннего национального диалога в Беларуси не является вмешательством во внутренние дела этой страны.

"Что касается Беларуси, мы должны выразить сожаление, что ситуация продолжает ухудшаться с продолжением репрессий против мирных протестующих", - сказал Боррель.

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Он добавил, что сегодня Совет ЕС обсудит пути поддержки белорусского народа и пересмотра отношений Евросоюза с белорусским правительством в соответствии с ситуацией, когда ЕС не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.