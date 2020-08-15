УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Не то умер, не то заболел": Лукашенко пожаловался на фейки и нашел их цель

15 августа 2020, 12:40

Президент Беларуси утверждает, что у него нет дома в Москве.

Лукашенко считает, что фейки о нем распространяют для негативного влияния на белорусов – Лукашенко новости
Александр Лукашенко считает, что фейки о нем распространяют для негативного влияния на белорусов / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что о нем распространяют фейки, в частности, не то о смерти, не то о болезни, чтобы создать у народа "подленькое настроение".

Белорусский лидер на совещании в Минске утверждал, что информация о наличии у него дома в Москве – фейк, пишет Белта.

По словам Лукашенко, у него нет собственности, кроме официальной резиденции в Беларуси.

"…У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли – заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится…", – сказал президент.

Читайте такжеЛукашенко пригрозил Путину и потребовал от него помощиНапомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым абсолютным лидером избирательной гонки является Александр Лукашенко, начались массовые акции протеста.

Белорусская оппозиция утверждала, что во время избирательной гонки были масштабные фальсификации. Люди требовали, чтобы Лукашенко ушел с поста президента.

Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.

По данным Центризбиркома Беларуси, Лукашенко на выборах поддержали более 80% голосов, а оппозиционного кандидата в президенты Светлану Тихановскую – 5%. Евросоюз уже признал выборы в Беларуси фальсифицированными и анонсирован введение санкций.

новости Беларуси Александр Лукашенко
Сейчас вы просматриваете новость «"Не то умер, не то заболел": Лукашенко пожаловался на фейки и нашел их цель». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:21
Гороскоп всех знаков Зодиака на 16 августа: тяжелая болезнь, выигрыш и денежная неудача
13:14
Армия мертвецов Зака Снайдлера будет переснята из-за секс-скандала
13:08
Грузия сократила срок карантина для приезжих
12:58
Забитые больницы и "море" пациентов: каким регионам Украины запретили смягчать карантин Видео
12:40
"Не то умер, не то заболел": Лукашенко пожаловался на фейки и нашел их цель Видео
12:38
Адвокат подтвердил достоверность документа с признанием вины Михаила Ефремова
12:33
Лукашенко пригрозил Путину и потребовал от него помощи Видео
12:20
"Посадить, разорвать на куски": за смерть Легкоступовой требуют наказать ее мужа
12:10
СМИ узнали, признает ли Украина выборы в Беларуси Видео
11:54
В Украине резко возросло число тяжелобольных с COVID-19: тревожные цифры Минздрава Видео
11:50
Еще один звездный актер Голливуда поддержал протесты в Беларуси
11:44
"Дичь, помноженная на 10": россияне жалуются на жуткий отдых в Крыму Видео
11:30
"Месили люто": белорус рассказал о жутких издевательствах ОМОНа
11:21
Alyosha родила третий раз - Тараст Тополя снова стал отцом
11:00
Коронавирус в Украине и мире 15 августа: загрозлива ситуація та антирекорд в Україні Видео
10:57
Дикие разборки в Николаеве: банда подростков жестоко избивает девочек Видео
10:31
Коронавирус убивает органы: ученые выяснили смертельную опасность
10:19
Почему протесты в Беларуси не похожи на украинский "майдан" мнение
10:18
Выдача России "демонов войны": Зеленский пригрозил Беларуси трагическими последствиями
10:01
В Запорожье коронавирус "атаковал" общежитие универа: десятки больных Видео
09:45
Украинская компания, которая судится с НКРЭКП, сделала заявление: судебный иск не влияет на транзит газа из РФ
09:35
Санкции за репрессии и фальсификации: ЕС поставил крест на выборах в Беларуси Видео
09:20
Коронавирус в Киеве нашли у рекордного числа жителей
09:01
Не нужно рыдать по Беларуси мнение
08:58
Скандал в МИД: Минску намекнули на ответку за передачу РФ боевиков Вагнера Видео
08:53
В Украине коронавирус пересек новую "красную линию" Видео
08:49
Пиррова победа Лукашенко: что будет с Беларусью, если батька останется
08:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 августа: поддержка высших сил и перемены Видео
08:25
"Недружественный шаг": в СНБО резко ответили на выдачу Беларусью боевиков РФ Москве Видео
08:00
Скандальные выборы в Беларуси: у Тихановской назвали условие возвращения в страну Видео
07:13
"Вот это сиськи, развратница": Даша Астафьева топлес и в поясе для чулок показала огромную сочную грудь
06:54
Три причины, почему Лукашенко сохранится у власти мнение
06:30
"Лукашенко плевать": эксперт объяснил, что напугает последнего диктатора Европы Видео
06:01
Кресла шатаются под мэрами двух городов: астролог дал прогноз на местные выборы
05:28
Беларуси грозит крымский сценарий: Путин будет душить Лукашенко строгим ошейником – эксперт
05:02
В оппозиции Беларуси рассказали, как будут оспаривать "победу" Лукашенко
04:33
Какого числа Яблочный Спас 2020 – что нужно знать о празднике Видео
03:52
Сексу все возрасты покорны: в США парень заработал тысячи долларов за интим с пожилыми дамами
03:10
Алкоголь на голодный желудок: что происходит с организмом Видео
02:16
"Вот что надо выставлять!": Алина Байкова взбудоражила провокационным фото
01:38
В парламенте Польши выдвинули Лукашенко ряд требований
00:53
Ученые выяснили, как влияет улыбка на здоровье человека
00:19
День археолога: какой сегодня праздник 15 августа, приметы, именины Видео
14 августа, пятница
23:58
В МИД категорично отреагировали на обвинения Лукашенко в "организации протестов" Видео
23:35
Беларусь не сообщила Украине о выдаче вагнеровцев России Видео
23:12
В Италии и Испании взволнованы новыми вспышками коронавируса
22:57
В МИД Украины пояснили отказ Ирана платить компенсацию за самолет МАУ
22:30
"Можем потерять Беларусь": в ЦИК оценили возможность повторных выборов
22:18
В МИД сообщили об освобождении двух украинцев в Беларуси Видео
22:05
Коронавирус в Украине и в мире 14 августа: за сутки заразились 306 679 человек
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять