"Не то умер, не то заболел": Лукашенко пожаловался на фейки и нашел их цель

Александр Лукашенко считает, что фейки о нем распространяют для негативного влияния на белорусов / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что о нем распространяют фейки, в частности, не то о смерти, не то о болезни, чтобы создать у народа "подленькое настроение".

Белорусский лидер на совещании в Минске утверждал, что информация о наличии у него дома в Москве – фейк, пишет Белта.

По словам Лукашенко, у него нет собственности, кроме официальной резиденции в Беларуси.

"…У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли – заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится…", – сказал президент.

Читайте такжеЛукашенко пригрозил Путину и потребовал от него помощиНапомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым абсолютным лидером избирательной гонки является Александр Лукашенко, начались массовые акции протеста.

Белорусская оппозиция утверждала, что во время избирательной гонки были масштабные фальсификации. Люди требовали, чтобы Лукашенко ушел с поста президента.

Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.

По данным Центризбиркома Беларуси, Лукашенко на выборах поддержали более 80% голосов, а оппозиционного кандидата в президенты Светлану Тихановскую – 5%. Евросоюз уже признал выборы в Беларуси фальсифицированными и анонсирован введение санкций.