"Бурлящая" Беларусь: СМИ узнали, что грозит стране из-за Лукашенко

Из-за Александра Лукашенко Беларуси грозит жесткий карантин, узнали журналисты / Reuters

Если в Беларуси сейчас президент Александр Лукашенко удержит ситуацию, то осенью в стране будет введен карантин из-за китайского коронавируса COVID-19, и государство закроют.

После введения карантина в Беларуси людям могут запретить собираться, и это позволит купировать на время протестные настроения, сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на источник.

Па словам источника, Лукашенко знает, что, если удержит ситуацию, то белорусское государство будут "качать" всю осень.

"…Есть один вариант у Лукашенко, – осенью в Беларуси будет карантин коронавируса и даже закроют страну, все заведения и запретят сборы людей. Это позволит купировать на время протестные настроения и получить паузу до весны", – отмечается в материале.

Читайте также"Побежат, как крысы": СМИ узнали, когда Лукашенко покинет окружениеНапомним, Беларусь после президентских выборов, которые прошли 9 августа, охватили массовые акции протеста. Протесты начались после того, как появилась информация, что на выборах с огромным отрывом лидирует Александр Лукашенко.

Оппозиция Беларуси утверждала, что во время избирательной гонки были масштабные фальсификации.

Силовики жестоко расправлялись с участниками акций протеста, есть много задержанных, пострадавших, СМИ сообщали о жертвах.

Власти Евросоюза не признали выборы в Беларуси, США назвали их несправедливыми, а президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой.