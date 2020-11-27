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Лукашенко обнародовал "сводки КГБ" и рассказал об армии по свержению режима Беларуси

27 ноября 2020, 15:02

Победа революции в Беларуси является национальным интересом Польши, утверждает Александр Лукашенко.

Лукашенко
Польша призывала НАТО создать армию для борьбы с белорусскими властями - Лукашенко / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко обнародовал информацию, которую он назвал "данными КГБ" и заявил, что Польша пыталась спровоцировать экономический кризис в Беларуси, а также призывала НАТО создать армию для борьбы с белорусской властью.

Как сообщает информагентство Белта, в ходе встречи с коллективом 6-й больницы в Минске, состоявшейся в пятницу, 27 ноября, политик процитировал заявления, которые попали к нему якобы от белорусских спецслужб. В частности, он рассказал о словах, которые он приписывает премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому о том, что западные территории Беларуси принадлежат польскому государству, всячески поддерживающему белорусские протесты.

"Будущее Беларуси принципиально для Польши. Западные территории Беларуси исторически принадлежат Польше… Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции: финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ и НПО", - сказал Лукашенко, цитируя "заявление Моравецкого".Читайте такжеЛукашенко жестко высказался об Украине и пригрозил ударом Польше с Литвой

По его словам, из этих записей также следует, что польский власти "призывают НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши", задачей которых является борьба с правящим режимом Беларуси.

Также Лукашенко, ссылаясь на "слова Моравецкого" подчеркнул, что победа белорусской революции является национальным интересом Варшавы.

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