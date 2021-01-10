Лукашенко откровенно высказался о политике Запада в отношении Путина

По его мнению, за Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции, стоят спецслужбы Литвы и Польши.
Непризнанный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад не поддерживает политику Республики, поскольку таким образом хочет подобраться к России, которая "станет следующей", пишет телеканал Дождь.
"Имейте в виду, следующими будете вы. Не расслабляйтесь", - заявил Лукашенко.
По его мнению, за Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции, стоят спецслужбы Литвы и Польши, которые ее финансируют. Также он заявил о причастности к этому США.
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"У русских и белорусов - подходящих людей - единое мнение, что этим заправляют США", - заявил диктатор, не объясняя, кого именно он имеет в виду.
Заявления Лукашенко – о чем президент Беларуси говорил ранее:
- Белорусский президент Александр Лукашенко предполагает, что уже через 5 лет он перестанет быть главой государства. Политик не готов править страной еще два десятка лет.
- Александр Лукашенко отреагировал на санкции Евросоюза. По его словам, он "не парится по этому поводу".
- Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в США - это издевательство над этой демократией.
- Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует воздержаться от советов и самому опасаться возможной проблемы с легитимностью власти.
Автор: Екатерина Трохимчук