Лукашенко откровенно высказался о политике Запада в отношении Путина

Лукашенко рассказал о планах в отношении России / УНИАН

Непризнанный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад не поддерживает политику Республики, поскольку таким образом хочет подобраться к России, которая "станет следующей", пишет телеканал Дождь.

"Имейте в виду, следующими будете вы. Не расслабляйтесь", - заявил Лукашенко.

По его мнению, за Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции, стоят спецслужбы Литвы и Польши, которые ее финансируют. Также он заявил о причастности к этому США.

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"У русских и белорусов - подходящих людей - единое мнение, что этим заправляют США", - заявил диктатор, не объясняя, кого именно он имеет в виду.

Заявления Лукашенко – о чем президент Беларуси говорил ранее: