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Лукашенко по одной причине плевать на международное право – экс-лидер Беларуси

23 сентября 2020, 20:57

Президент Беларуси заботится только о своей власти, поделился Шушкевич.

Шушкевич полагает, что Лукашенко плевать на международное право, поскольку его поддерживает Путин – Лукашенко новости
Александру Лукашенко плевать на международное право, поскольку его поддерживает Владимир Путин, полагает Станислав Шушкевич / Reuters

Бывший лидер Беларуси – экс-глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич, считает, что действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко плевать на нормы международного права, поскольку на его стороне российский лидер Владимир Путин.

Белорусский лидер "тупой", он ни о чем не заботится, кроме своей власти, и безоговорочно подчиняется главе РФ, рассказал Шушкевич в комментарии Гордону.

По словам собеседника, в Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим.

"…на стороне Лукашенко – Путин и Кремль. Поэтому ему плевать на нормы международного права. Беларуси даже зеленых человечков не надо. Тут хватает пророссийски настроенных руководителей, которых Лукашенко сам назначил", – отметил экс-лидер Беларуси.

Шушкевич полагает, что Россия дала Лукашенко кредит на содержание "бандитской армии", которая безжалостно бьет протестующих.

  • Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы 2020. После того, как стало известно, что Александр Лукашенко якобы побеждает с огромным отрывом, начались массовые акции протеста.
  • Силовики жестоко расправлялись протестующими, есть жертвы, много задержанных и пострадавших. На Западе осудили агрессию белорусских силовиков.
  • Белорусская оппозиция обвинила власть в масштабных фальсификациях во время избирательной гонки. Ряд стран мира и Европарламент не признали выборы президента Беларуси.
  • Лукашенко утверждал, что протесты в Беларуси 2020 организовали страны Запада. Также Лукашенко сказал, что не уйдет из власти.
  • Сегодня – 23 сентября – в Минске прошла тайная инаугурация Лукашенко. Ряд западных стран, в частности Германия, не признали Лукашенко легитимным белорусским лидером.
  • Действие президентских полномочий Лукашенко истекает 5 ноября.

Станислав Шушкевич новости Беларуси Александр Лукашенко
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