Лукашенко по одной причине плевать на международное право – экс-лидер Беларуси

Александру Лукашенко плевать на международное право, поскольку его поддерживает Владимир Путин, полагает Станислав Шушкевич / Reuters

Бывший лидер Беларуси – экс-глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич, считает, что действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко плевать на нормы международного права, поскольку на его стороне российский лидер Владимир Путин.

Белорусский лидер "тупой", он ни о чем не заботится, кроме своей власти, и безоговорочно подчиняется главе РФ, рассказал Шушкевич в комментарии Гордону.

По словам собеседника, в Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим.

"…на стороне Лукашенко – Путин и Кремль. Поэтому ему плевать на нормы международного права. Беларуси даже зеленых человечков не надо. Тут хватает пророссийски настроенных руководителей, которых Лукашенко сам назначил", – отметил экс-лидер Беларуси.

Шушкевич полагает, что Россия дала Лукашенко кредит на содержание "бандитской армии", которая безжалостно бьет протестующих.