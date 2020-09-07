Лукашенко поделится властью: в правительстве Беларуси приняли важное решение

Абсолютную власть Лукашенко ожидает децентрализация/ Reuters

Официальные власти республики Беларуси создали межведомственную рабочую группу, задачей которой станет подготовка ряда предложений касательно расширения полномочий Совета министров и органов местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Отмечается, что задачей группы, которую возглавил заместитель главы Совета министров Беларуси Николай Снопков, станет проведение анализа ряда предложений по вопросам расширения полномочий национального правительства и органов местного самоуправления.

"Межведомственной рабочей группе необходимо выработать на основе проведенного анализа системные предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти в самостоятельном принятии решений и внести их в Совет министров", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеТихановская назвала условие изменения Конституции Беларуси

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые протесты против режима Александра Лукашенко. После объявления ЦИК результатов президентских выборов, в стране прошло множество массовых протестов и забастовок. Белорусы не признают пролонгацию власти Лукашенко и требуют новых выборов президента. Они считают, что президентскую гонку выиграла оппозиционер Светлана Тихановская.

В Евросоюзе отказались признавать выборы президента Беларуси состоявшимися и готовятся к введению санкций против режима Лукашенко.

Во время встречи с рабочими завода МЗКТ Лукашенко заявил, что новые выборы президента Беларуси и полная перезагрузка власти может состояться только после принятия новой Конституции страны.

В США считают, что выходом из кризиса является проведение повторных выборов президента Беларуси в условиях соблюдения демократических процедур.

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