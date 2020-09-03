Лукашенко пошел на обострение и выдвинул новое обвинение против Украины

Александр Лукашенко / Reuters

Объявленный победителем президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что на обстановку в стране оказывает влияние внешнее вмешательство во внутренние дела, в том числе из Украины.

Как подчеркнул он в ходе согласования назначения новых руководителей местных исполнительных органов власти Беларуси, управление протестными акциями осуществляется из-за рубежа, сообщает БелТА.

"Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе. Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Для нас самое важное - не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну", - добавил Лукашенко.

Читайте также"Кровавый дядя": эксперт объяснил, как Лукашенко обведет вокруг пальца оппозицию

Напомним, ранее бывший премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о том, что Лукашенко в 2014 году просил убедить Европейский Союз создать единое союзное государство Украины и Беларуси, которое хотел возглавить.