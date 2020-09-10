Лукашенко поставил перед силовиками задачу навести порядок в Беларуси и назвал сроки

Александр Лукашенко сказал сотрудниками прокуратуры, что в 2020-м Беларусь должна вернуться к безопасному периоду / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уже в 2020 году белорусское государство должно вернуться к безопасному периоду, который был в нем недавно.

Нужно проявлять активность для сохранения независимости и безопасности страны, рассказал Лукашенко, выступая перед сотрудниками прокуратуры, представляя Андрея Шведа в должности генпрокурора, сообщает Белта.

Белорусский лидер подчеркнул, что работники органов прокуратуры должны гарантировать безопасное развитие государства и стоять на страже закона.

"...Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно…", – заявил президент.