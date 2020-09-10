Лукашенко поставил перед силовиками задачу навести порядок в Беларуси и назвал сроки

Работники прокуратуры должны гарантировать безопасное развитие белорусского государства, подчеркнул президент.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уже в 2020 году белорусское государство должно вернуться к безопасному периоду, который был в нем недавно.
Нужно проявлять активность для сохранения независимости и безопасности страны, рассказал Лукашенко, выступая перед сотрудниками прокуратуры, представляя Андрея Шведа в должности генпрокурора, сообщает Белта.
Белорусский лидер подчеркнул, что работники органов прокуратуры должны гарантировать безопасное развитие государства и стоять на страже закона.
"...Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно…", – заявил президент.
- Напомним, в начале августа в Беларуси прошли выборы президента 2020. После того, как стало известно, что в выборах безоговорочно лидирует Александр Лукашенко, страну охватили массовые акции протеста.
- Белорусская оппозиция и ее сторонники не согласны с результатами выборов. Силовики жестко расправлялись с участниками протестов.
- Лукашенко говорил, что не собирается бросать или отдавать власть, поскольку его "избрал народ".
Автор: Екатерина Присяжнюк