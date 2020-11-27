"Лукашенко поставлен на счетчик": в Минске раскрыли сценарий новых выборов и назвали преемника

Виктор Бабарико / Мирон Климович, TUT.BY

Среди потенциальных кандидатов на будущих президентских выборах в Беларуси кремлевским фаворитом является находящийся в заключении банкир Виктор Бабарико.

Об этом известный российский аналитик Владимир Соловей рассказал в интервью на YouTube-канале Vласть vs Vлащенко.

При этом он считает, что Александр Лукашенко откровенно плюет на Кремль, не выполняя ранее данные обещания, в том числе по освобождению из-под стражи Бабарико.

"Он (Александр Лукашенко, - ред.) обещал освободить Бабарико, который действительно является кремлевским фаворитом на потенциальных белорусских выборах. Но он никого не освобождает, он ведет себя, как хочет... ", - подчеркнул Соловей.

Отметим, что о Бабарико, как о ставленнике Кремля, пишут и белорусские источники.

" … Бабарико, на которого делает ставку Россия как кандидата, который сможет соблюсти баланс интересов", - пишет Telegram-канал @NikandMikeBot.

Читайте такжеУдар в спину от силовиков: в Беларуси раскрыли сценарий свержения ЛукашенкоВ сообщении также идет речь о том, что согласно договоренностям между Владимиром Путиным и Лукашенко, в Беларуси должны состояться новые выборы до весны 2021 года.

"Конституционная реформа до конца года, которая предполагает переход к парламентской республике. Новые выборы без Лукашенко, которые должны состоятся до весны следующего года", - подчеркивается в сообщении.

В то же время подчеркивается, что Лукашенко пока не выполнил ничего из того, что обещал Путину, чем и объясняется визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск.

"Лукашенко поставлен на счетчик. Время тикает", - резюмирует автор.

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