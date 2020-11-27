"Лукашенко поставлен на счетчик": в Минске раскрыли сценарий новых выборов и назвали преемника

Александр Лукашенко откровенно плюет на Кремль, считает Владимир Соловей.
Среди потенциальных кандидатов на будущих президентских выборах в Беларуси кремлевским фаворитом является находящийся в заключении банкир Виктор Бабарико.
Об этом известный российский аналитик Владимир Соловей рассказал в интервью на YouTube-канале Vласть vs Vлащенко.
При этом он считает, что Александр Лукашенко откровенно плюет на Кремль, не выполняя ранее данные обещания, в том числе по освобождению из-под стражи Бабарико.
"Он (Александр Лукашенко, - ред.) обещал освободить Бабарико, который действительно является кремлевским фаворитом на потенциальных белорусских выборах. Но он никого не освобождает, он ведет себя, как хочет... ", - подчеркнул Соловей.
Отметим, что о Бабарико, как о ставленнике Кремля, пишут и белорусские источники.
" … Бабарико, на которого делает ставку Россия как кандидата, который сможет соблюсти баланс интересов", - пишет Telegram-канал @NikandMikeBot.
Читайте такжеУдар в спину от силовиков: в Беларуси раскрыли сценарий свержения ЛукашенкоВ сообщении также идет речь о том, что согласно договоренностям между Владимиром Путиным и Лукашенко, в Беларуси должны состояться новые выборы до весны 2021 года.
"Конституционная реформа до конца года, которая предполагает переход к парламентской республике. Новые выборы без Лукашенко, которые должны состоятся до весны следующего года", - подчеркивается в сообщении.
В то же время подчеркивается, что Лукашенко пока не выполнил ничего из того, что обещал Путину, чем и объясняется визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск.
"Лукашенко поставлен на счетчик. Время тикает", - резюмирует автор.
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- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.