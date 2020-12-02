Лукашенко пожаловался на "бессовестное поведение" Польши и стран Балтии

Лукашенко пожаловался на поведение Польши и стран Балтии / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика столкнулась с откровенным вмешательством во внутренние дела, и обвинил Польшу и страны Балтии в "оголтелом поведении" в отношении Минска.

"Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран", - заявил Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, Беларуси прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества.

Заявления Лукашенко – о чем президент Беларуси говорил ранее:

Белорусский президент Александр Лукашенко предполагает, что уже через 5 лет он перестанет быть главой государства. Политик не готов править страной еще два десятка лет.

Александр Лукашенко отреагировал на санкции Евросоюза. По его словам, он "не парится по этому поводу".

Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в США - это издевательство над демократией.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.