Лукашенко пожаловался на "бессовестное поведение" Польши и стран Балтии

Белорусский президент обвинил Польшу и страны Балтии в недостойном поведении.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика столкнулась с откровенным вмешательством во внутренние дела, и обвинил Польшу и страны Балтии в "оголтелом поведении" в отношении Минска.
"Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран", - заявил Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
По его словам, Беларуси прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества.
Заявления Лукашенко – о чем президент Беларуси говорил ранее:
- Белорусский президент Александр Лукашенко предполагает, что уже через 5 лет он перестанет быть главой государства. Политик не готов править страной еще два десятка лет.
- Александр Лукашенко отреагировал на санкции Евросоюза. По его словам, он "не парится по этому поводу".
- Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в США - это издевательство над демократией.
Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:
9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.