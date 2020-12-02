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Лукашенко пожаловался на "бессовестное поведение" Польши и стран Балтии

2 декабря 2020, 15:24

Белорусский президент обвинил Польшу и страны Балтии в недостойном поведении.

Лукашенко
Лукашенко пожаловался на поведение Польши и стран Балтии / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика столкнулась с откровенным вмешательством во внутренние дела, и обвинил Польшу и страны Балтии в "оголтелом поведении" в отношении Минска.

"Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран", - заявил Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, Беларуси прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества.

Заявления Лукашенко – о чем президент Беларуси говорил ранее:

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

страны Балтии Александр Лукашенко Польша новости Беларуси
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