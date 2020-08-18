Лукашенко пригрозил "горячим головам" и прошелся по Координационному совету

Лукашенко раскритиковал создание координационного совета / tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппозицию в "захвате власти" и назвал ее "нацистами", а также пригрозил "остудить некоторые горячие головы".

Таким образом он отреагировал на создание Координационного совета по передаче власти, передает Белта.

"Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", – заявил он.

Читайте такжеТри зарплаты сразу: в Беларуси фонд солидарности собрал миллион евро

По словам Лукашенко, в Координационный совет якобы вошли "бывшие прикорытники, как они их называют – там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты".

Напомним, что в понедельник, 17 августа, был объявлен предварительный состав Координационного совета.

Напомним, Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета и призвала белорусские власти отдать рычаги управления государством мирным путем.

Ранее у оппозиционного кандидата не исключили, что Лукашенко могут привлечь к уголовной ответственности в случае прихода к власти.