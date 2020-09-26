УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лукашенко прививает Беларуси ненормальность – Шушкевич

26 сентября 2020, 09:40

В белорусском государстве Лукашенко ненавидят, сказал экс-глава Верховного совета.

Шушкевич считает, что Лукашенко Беларуси прививает ненормальность – Беларусь Лукашенко новости
Станислав Шушкевич считает, что Александр Лукашенко Беларуси прививает ненормальность / УНИАН

Экс-лидер Беларуси – бывший глава Верховного совета страны Станислав Шушкевич – заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко прививает государству ненормальность.

В Беларуси Лукашенко ненавидят, нужно долго собирать людей, чтобы найти тех, кто его поддерживает, рассказал Шушкевич в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, президент говорит очень мало "разумностей".

"…То есть очень слабо действует на экономику, очень слабо действует на то, чтобы Беларусь была действительно нормальной страной. Ненормальность прививает, в первую очередь, он. Его ненавидят…", – сказал собеседник.

  • Напомним, 9 августа в Беларуси после президентских выборов начались массовые акции протеста. Протесты в Беларуси 2020 начались после того, как стало известно, что Александр Лукашенко якобы побеждает с огромным отрывом. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, СМИ сообщили о первой жертве.
  • Ряд стран мира осудили действия силовиков и не признали результаты белорусских выборов.
  • Лукашенко обвинил в организации протестов страны Запада, сказал, что не покинет пост президента, а потом провел тайную инаугурацию.
  • Ряд стран Евросоюза, США и Украина не признали Лукашенко легитимным президентом. Лукашенко официально потеряет президентские полномочия 5 ноября.
Александр Лукашенко Станислав Шушкевич Лукашенко новости новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Лукашенко прививает Беларуси ненормальность – Шушкевич». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:15
Астролог назвал опасный период октября: от чего отказаться
10:15
Знаменитый мастер маникюра показал модный френч на осень 2020 - фото Фото Видео
09:56
Геращенко рассказал новые подробности авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом Видео
09:40
Лукашенко прививает Беларуси ненормальность – Шушкевич Видео
09:32
На месте крушения самолета Ан-26 спасатели нашли тело еще одного погибшего Видео
09:07
Коронавирус в Киеве рванул вперед: найдено рекордное количество больных Видео
08:59
Гороскоп для всех на 26 сентября: успех в бизнесе и крайне опасная болезнь Видео
08:56
Коронавирус в Украине "ожесточился" – за сутки почти четыре тысячи больных Видео
08:37
Почему люди скоро начнут бежать из Крыма мнение
08:28
Кулеба рассказал о рисках для Украины из-за дружбы Лукашенко с Путиным Видео
08:26
В соцсетях появились имена и фото пассажиров смертельного рейса АН-26 Видео
07:47
Врачи указали на 4 ранних признака слабоумия Видео
07:15
"К черту скромность": Лобода показала внушительную грудь
06:54
Миссия невыполнима: почему идея отслеживания пользователей ВК обречена мнение
06:27
Ученые выяснили, какие виды спорта всерьез продляют жизнь
05:59
"Гривна будет дешеветь": эксперт спрогнозировал курс доллара до конца года Видео
05:23
Астролог назвал уникальный день октября 2020: что нужно делать
04:56
Ученые назвали идеальную ткань для защитной маски от коронавируса
04:50
Что за праздник Воздвижение Креста Господня и как его отмечать
04:31
Эксперт объяснил, что будет делать Трамп в случае поражения на выборах в США Видео
03:43
"Люди разъярены": в Беларуси сделали прогноз о новых протестах Видео
03:02
Удар ядерной бомбы: создатель Новичка объяснил принцип действия яда Видео
02:15
Гороскоп для всех на 27 сентября: финансовый успех и встреча с судьбой Видео
01:34
Врач рассказала, как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа Видео
00:55
Ирина Морозюк в прозрачном белье со змеей подразнила поклонников
00:19
Сон и лишние килограммы - как связаны недосып и похудение у людей
25 сентября, пятница
23:58
"Били в живот": в Гродно беременная потеряла ребенка после зверств силовиков
23:46
Интервальное голодание вызывает похудение и помогает продлить жизнь Видео
23:34
Катастрофа самолета под Харьковом: отказал двигатель, есть выжившие Видео
23:17
Названа возможная причина крушения самолета возле Чугуева
22:51
В ВОЗ припугнули увеличением смертности от коронавируса
22:25
В Офисе президента отреагировали на падение самолета в Чугуеве
22:07
Коронавирус бушует в Украине: в Минздраве озвучили тревожные данные Видео
21:53
Рамбутан: экзотический фрукт, который поможет похудеть Видео
21:39
Грязный воздух в Киеве: медик перечислил тяжкие последствия
21:24
Разумков ответил Кравчуку по поводу местных выборов на Донбассе Видео
21:06
В оккупированном Крыму нечистоты сливают в крупнейшую реку
21:00
Тихановская провела переговоры с США о новых выборах президента Беларуси Видео
20:36
Полетят головы: Разумков поведал о возможных отставках в Кабмине
20:30
Известный кулинар объяснила, как приготовить шакшуку Видео
20:26
У Путина боятся поражения Трампа и готовятся к новому конфликту с США – Bloomberg Видео
20:22
В Нацполиции процитировали Ленина и помечтали о продаже бронетехники за границу
20:08
Погода в Киеве на выходные – синоптик предупредила о переменах Видео
20:07
Зеленский назвал главную особенность местных выборов
19:41
Даниэль Салем раскрыл 3 правила достижения целей
19:34
В Кабмине бьют тревогу из-за множества клонов на местных выборах
19:27
Путин предложил США сделку: президент России сделал заявление Видео
19:04
Израиль ограничил авиаперелеты
19:00
В детской сказке в Беларуси свергли Мишку-короля а на трон села Лисичка Видео
18:34
Кумкват: большая польза маленького фрукта Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять