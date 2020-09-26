Лукашенко прививает Беларуси ненормальность – Шушкевич

Станислав Шушкевич считает, что Александр Лукашенко Беларуси прививает ненормальность / УНИАН

Экс-лидер Беларуси – бывший глава Верховного совета страны Станислав Шушкевич – заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко прививает государству ненормальность.

В Беларуси Лукашенко ненавидят, нужно долго собирать людей, чтобы найти тех, кто его поддерживает, рассказал Шушкевич в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, президент говорит очень мало "разумностей".

"…То есть очень слабо действует на экономику, очень слабо действует на то, чтобы Беларусь была действительно нормальной страной. Ненормальность прививает, в первую очередь, он. Его ненавидят…", – сказал собеседник.