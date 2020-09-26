Лукашенко прививает Беларуси ненормальность – Шушкевич

В белорусском государстве Лукашенко ненавидят, сказал экс-глава Верховного совета.
Экс-лидер Беларуси – бывший глава Верховного совета страны Станислав Шушкевич – заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко прививает государству ненормальность.
В Беларуси Лукашенко ненавидят, нужно долго собирать людей, чтобы найти тех, кто его поддерживает, рассказал Шушкевич в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
По его словам, президент говорит очень мало "разумностей".
"…То есть очень слабо действует на экономику, очень слабо действует на то, чтобы Беларусь была действительно нормальной страной. Ненормальность прививает, в первую очередь, он. Его ненавидят…", – сказал собеседник.
- Напомним, 9 августа в Беларуси после президентских выборов начались массовые акции протеста. Протесты в Беларуси 2020 начались после того, как стало известно, что Александр Лукашенко якобы побеждает с огромным отрывом. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, СМИ сообщили о первой жертве.
- Ряд стран мира осудили действия силовиков и не признали результаты белорусских выборов.
- Лукашенко обвинил в организации протестов страны Запада, сказал, что не покинет пост президента, а потом провел тайную инаугурацию.
- Ряд стран Евросоюза, США и Украина не признали Лукашенко легитимным президентом. Лукашенко официально потеряет президентские полномочия 5 ноября.
Автор: Екатерина Присяжнюк