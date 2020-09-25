Лукашенко призвал Россию вместе изолироваться от Запада

Россия и Беларусь экономически могут обойтись без Запада - Лукашенко / Reuters

Ситуация с протестами в Беларуси заставила Минск и Москву серьезно посмотреть на отношения двух государств с Западом. Россия и Беларусь не должны страдать от западных санкций и могут обеспечить свои экономические потребности самостоятельно.

Об этом политик Александр Лукашенко заявил в пятницу, 25 сентября, сообщает РИА Новости.

Комментируя вопрос введения санкций в отношении Беларуси, он акцентировал внимание на том, что ситуация "с цветными революциями" дала возможность Москве и Минску заново посмотреть на российско-белорусские отношения.

"И мы поняли, что, несмотря на то, что нам, Беларуси и России, непросто в этой ситуации, мы запросто можем обойтись и без них (западных стран)", - добавил он.

По словам непризнанного президента, у Беларуси и России все в порядке с экономикой, промышленностью, сельским хозяйством и другими сферами. Поэтому сторонам нужно выработать консолидированную позицию и переходить к действиям.Читайте такжеЭксперт раскрыл планы Путина по уходу Лукашенко с поста главы Беларуси

"Чего нам не хватает? Надо собраться, наметить общие планы и действовать, обеспечивая всем необходимым наших людей", - подчеркнул Лукашенко.