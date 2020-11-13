Лукашенко прокомментировал смерть избитого активиста в Беларуси

Глава Беларуси высказался о смерти Романа Бондаренко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на смерть активиста Романа Бондаренко.
По словам Лукашенко, дело Бондаренко находится на его личном контроле.
"Сегодня утром я поинтересовался, как идет расследование, а вчера я предупредил председателя Следственного комитета, что это будет раскручиваться, эта проблема. Поэтому надо расследовать. Нужно честно и объективно все расследовать. А сегодня утром, поскольку милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело. Берем под контроль, начинаем расследовать", - сказал Лукашенко.
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Лукашенко также выразил соболезнования родным погибшего парня.
"Я искренне соболезную родителям. Когда человек уходит из жизни — это плохо. Особенно молодой человек", — заявил Александр Лукашенко.
На смерть Бондаренко также отреагировала лидер оппозиции Светлана Тихановская. Она опубликовала видеообращение в своем Telegram-канале.
"Мы впишем имя Романа в историю новой Беларуси как имя героя. И мы продолжим нашу борьбу, чтобы виновные понесли ответственность за преступления и чтобы в нашей стране жизнь человека была священной ценностью, а не предметом садизма над всеми несогласными", - сказала она.
Отметим, 12 ноября в Минске скончался участник протестов Роман Бондаренко. Ночью его доставили в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи после задержания силовиками. Врачи боролись за его жизнь, но спасти 31-летнего мужчину не удалось.
Протесты в Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Режим Александра Лукашенко не выполнил ряд требований оппозиции, среди которых – его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных. В мероприятиях принимали участие студенты, школьники и рабочие заводов.