Лукашенко прокомментировал смерть избитого активиста в Беларуси

Активист Роман Бондаренко умер в реанимации / tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на смерть активиста Романа Бондаренко.

По словам Лукашенко, дело Бондаренко находится на его личном контроле.

"Сегодня утром я поинтересовался, как идет расследование, а вчера я предупредил председателя Следственного комитета, что это будет раскручиваться, эта проблема. Поэтому надо расследовать. Нужно честно и объективно все расследовать. А сегодня утром, поскольку милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело. Берем под контроль, начинаем расследовать", - сказал Лукашенко.

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Лукашенко также выразил соболезнования родным погибшего парня.​

"Я искренне соболезную родителям. Когда человек уходит из жизни — это плохо. Особенно молодой человек", — заявил Александр Лукашенко.

На смерть Бондаренко также отреагировала лидер оппозиции Светлана Тихановская. Она опубликовала видеообращение в своем Telegram-канале.

"Мы впишем имя Романа в историю новой Беларуси как имя героя. И мы продолжим нашу борьбу, чтобы виновные понесли ответственность за преступления и чтобы в нашей стране жизнь человека была священной ценностью, а не предметом садизма над всеми несогласными", - сказала она.

​Отметим, 12 ноября в Минске скончался участник протестов Роман Бондаренко. Ночью его доставили в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи после задержания силовиками. Врачи боролись за его жизнь, но спасти 31-летнего мужчину не удалось.

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