Провокация силового противостояния: в Беларуси объяснили планы Лукашенко

Режим Александра Лукашенко в Беларуси готов пойти на любые методы, утверждает Юрий Губаревич.
Слова президента Александра Лукашенко о том, что стране угрожает гражданская война, свидетельствуют о намерении режима жестко подавить протесты в Беларуси. Власти готовы действовать любыми методами, которые являются неприемлемыми для людей.
Об этом заявил участник Координационного совета оппозиции Беларуси Юрий Губаревич в эфире телеканала Украина 24, комментируя слова Лукашенко о возможном начале в стране гражданской войны.
Политик рассказал о том, что в одном из кварталов, где проживают 15 тысяч людей, проголосовавших против президентства Лукашенко, отключили горячую воду и отопление.
"Власти демонстрируют, что готовы идти на любые методы, но эти методы людьми не воспринимаются как адекватные", - отметил Губаревич.
Кроме того, по его словам, заявления Лукашенко говорят о том, что белорусские власти провоцируют ситуацию и намерены "развязать кровавую бойню" против активистов. Режим устраивает репрессии против мирных граждан и демонстрирует заинтересованность в том, чтобы противостояние перешло на силовой уровень.Читайте такжеСиловики пошли против Лукашенко: в Беларуси заявили об уникальной ситуации
"В чем можно увидеть радикализацию? В людях, которые семьями с детьми с цветами приходят и чтят память жертв режима? Против них кидают силовиков, которые распыляют газ, задерживают и избивают, несмотря на пол и возраст. Радикализация происходит со стороны Александра Лукашенко. Он очень заинтересован в том, чтобы противостояние перешло на уровень силового, чтобы в ответ милиции полетели не только камни, но и что-нибудь более серьезное. Это дало бы ему возможность развязать кровавую бойню, но протестующие не поддаются на такие провокации", - подчеркнул Губаревич.
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