Лукашенко прямо заявил, что власть не отдаст

Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал, заявил Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко не планирует бросать или отдавать власть. По его словам, народ не для того его избирал.
Об этом Лукашенко заявил 10 сентября, передает БЕЛТА.
"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги (...) И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", - заявил Лукашенко.
Он также добавил, что "наклонить" его не получится.
"И второе: если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал: рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы", - сказал Лукашенко.
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Напомним:
- В Беларуси после выборов президента начались массовые акции протеста. Оппозиция страны и ее сторонники не верят в то, что Александр Лукашенко победил с огромным отрывом и требуют перемен. Ряд стран мира не признали белорусские выборы.
- В Минске во время одной из акций протеста колонна протестующих подошла к Дворцу Независимости, который является резиденцией президента. Тогда Лукашенко и его сына Николая доставили в здание на вертолете, они были с оружием и в бронежилетах.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что его появление на людях с автоматом означало только одно - он "готов защищать Беларусь до конца".