Лукашенко прямо заявил, что власть не отдаст

Александр Лукашенко заявил, что "наклонить" его не получится./ belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко не планирует бросать или отдавать власть. По его словам, народ не для того его избирал.

Об этом Лукашенко заявил 10 сентября, передает БЕЛТА.

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги (...) И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что "наклонить" его не получится.

"И второе: если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал: рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы", - сказал Лукашенко.

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Напомним: