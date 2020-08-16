Лукашенко и Путин снова говорили о Беларуси: подтвердили одну договоренность

Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону подтвердили одну договоренность / Белта

Президент Беларуси Александр Лукашенко снова поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, они подтвердили одну договоренность.

Лукашенко и Путин опять говорили о ситуации в Беларуси, сообщает Белта.

По данным агентства, во время разговора главы государств подтвердили, что будут совместно реагировать на обострение ситуации в части внешних угроз.

"...еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", – отмечается в материале.

Читайте такжеВдруг НАТО нападет: Лукашенко перебрасывает войска к границе с ПольшейРанее стало известно, что Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону обсуждали ситуацию, которая складывалась в Беларуси и вокруг государства, 15 августа.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Как только появились данные, что на них безоговорочно лидирует Александр Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста. Белорусская оппозиция утверждала, что во время выборов были масштабные фальсификации.

Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть много задержанных, пострадавших, СМИ писали о жертвах.

Евросоюз не признал выборы в Беларуси, США считают их несправедливыми, а Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой.