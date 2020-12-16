Лукашенко раскрыл планы о битве за власть в Беларуси

Лукашенко утверждает, что кроме Беларуси у него больше ничего нет / Reuters

Глава Беларуси Александр Лукашенко намерен продолжать "драться" за республику до тех пор, пока "последний омоновец и настоящий врач" не сделают вывод о том, что он должен уйти из власти. При этом политик уверяет, что он не пытается укрепить свою личную власть в стране.

Об этом Лукашенко заявил во вторник, 15 декабря, в ходе встречи с сотрудниками клинической больницы в Могилеве, фрагменты которой были показаны в эфире белорусского телеканала СТВ.

"Никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал", — до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме нее, ничего нет", - сказал белорусский президент.

Также он добавил, что предусмотренная властью конституционная реформа не направлена на укрепление его власти в стране. По словам политика, его ключевой задачей является сохранение страны.Читайте такжеТихановская анонсировала крушение режима Лукашенко и сделала новое заявление

При этом Лукашенко уверяет, что решение о судьбе Беларуси будут принимать белорусские граждане, тогда как действующий правящий режим стремится к сохранению страны.

"Обещаю вам, все будете решать вы. Давайте будем жить дружно, сохраним страну — а мы ее сохраним. Мы ее сохраним, чего бы это нам ни стоило. И опять не для меня и не для него. Это уже для внуков, даже не для детей. И это моя главная задача", - подчеркнул глава республики.

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