Лукашенко раскрыл планы по передаче полномочий президента в Беларуси

Парламент или правительство Беларуси не получат полномочия, которых лишится президент, уточнил Александр Лукашенко.
Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил наделить Всебелорусское народное собрание конституционным статусом с последующей передачей собранию ветвей белорусской власти части президентских полномочий. Собранию будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.
Об этом белорусский президент заявил на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы, сообщает государственное информагентство Белта.
В частности, Лукашенко выступил с инициативой избирать делегатов Всебелорусского народного собрания на 5 лет. Работать они должны на общественных началах. Собранию будут подотчетны руководитель белорусского парламента, а также министры и губернаторы.
"В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать. Если растворить полномочия Президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал", - сказал белорусский президент.Читайте такжеЛукашенко анонсировал уход: когда не будет "работать президентом"
Справка
Всебелорусское народное собрание
Всебелорусское народное собрание – это общие сборы правительства, белорусских властей разного уровня, руководителей предприятий, а также представителей культурны и науки. На собрание выдвигают делегатов со всех областей Беларуси. Собрание раз в 5 лет дает оценку политике властей и определяет план социально-экономического развития государства на следующую пятилетку.
Лукашенко считает, что такое собрание является "высшей формовй демократии", а также "народным вече".
Всебелорусское народное собрание имеет статус республиканского собрания и не является органом государственной власти.
Конституционная реформа в Беларуси
- Белорусский глава государства Александр Лукашенко 13 ноября заявил, что в рамках Всебелорусского собрания он намерен представить новые стратегический курс развития страны и планирует заявить о результатах работы по поправкам в Конституцию государства, которые предусматривают ограничение президентских сроков.
- Лукашенко утверждает, что у его режима не будет преемников, а новым президентом станет политик, которого изберет народ.
- Согласно прогнозам оппозиции Беларуси, Лукашенко попытается обеспечить преемственность своей власти путем передачи полномочий либо нынешнему премьер-министру, либо кому-то из силовиков.
- 27 ноября Александр Лукашенко вновь заявил, что в Беларуси нужно провести конституционную реформу с целью сокращения полномочий главы государства. По его словам, нельзя допустить, чтобы новым президентом страны стал потенциально опасный политик.