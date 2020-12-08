Лукашенко раскрыл планы по передаче полномочий президента в Беларуси

Всебелорусское народное собрание нужно наделить конституционным статусом - Лукашенко / Reuters

Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил наделить Всебелорусское народное собрание конституционным статусом с последующей передачей собранию ветвей белорусской власти части президентских полномочий. Собранию будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.

Об этом белорусский президент заявил на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы, сообщает государственное информагентство Белта.

В частности, Лукашенко выступил с инициативой избирать делегатов Всебелорусского народного собрания на 5 лет. Работать они должны на общественных началах. Собранию будут подотчетны руководитель белорусского парламента, а также министры и губернаторы.

"В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать. Если растворить полномочия Президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал", - сказал белорусский президент.Читайте такжеЛукашенко анонсировал уход: когда не будет "работать президентом"

Справка

Всебелорусское народное собрание

Всебелорусское народное собрание – это общие сборы правительства, белорусских властей разного уровня, руководителей предприятий, а также представителей культурны и науки. На собрание выдвигают делегатов со всех областей Беларуси. Собрание раз в 5 лет дает оценку политике властей и определяет план социально-экономического развития государства на следующую пятилетку.

Лукашенко считает, что такое собрание является "высшей формовй демократии", а также "народным вече".

Всебелорусское народное собрание имеет статус республиканского собрания и не является органом государственной власти.

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