Лукашенко рассказал, о чем Путин просил поговорить с Зеленским

Лукашенко / belta.by

Российский президент Владимир Путин просил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Задачей Лукашенко было убедить Зеленского, что Россия якобы не хочет воевать с Украиной.

Об этом заявил действующий глава Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским журналистам.

По его словам, Путин просил Лукашенко "по-отечески" поговорить с "молодым" Зеленским, после чего белорусский президент отправился в Украину на форум регионов и провел переговоры с украинским гарантом.

"Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели — там Киев захватить, как у них было, оттяпать всю Восточную Украину. Слушайте, у Путина хватает России. Многие такие жизненные вопросы (которые мы обсуждали) я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился", - объяснил Лукашенко.

Напоследок он подчеркнул, что отношения с Зеленским испортились из-за якобы диктата американцев. То же самое произошли и с лидерами Германии и Франции Меркель и Макроном.

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