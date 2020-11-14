Лукашенко рассказал о покушении на его жизнь / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что на выборах 1994 года на его жизнь покушались, а конкуренту по политической кампании Вячеславу Кебичу, занимавшему тогда пост председателя Совета министров, предлагали устранить его физически.

"Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли? Но я не плакался. И не ходил, и не рассказывал. Когда стал президентом, мне принесли документы: надо расследовать. Я говорю: положите в архив КГБ. Я даже не стал расследовать эти случаи. Сейчас эти документы где-то пылятся в КГБ. А после я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу - мы же вдвоем остались во втором круге - пришли "доброжелатели" и предложили вариант: мы расстреливаем твою машину … и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает", - рассказал Лукашенко журналистам, телеверсию разговора показал телеканал ОНТ.

Как отметил Лукашенко, поскольку он и Кебич были "в альтернативе нацменам", поэтому все предполагалось "свалить" на Зенона Позняка и Станислава Шушкевича, на националистов.

"Реальный был вариант, и никто бы не разбирался… Развалился Союз, там ядерное оружие двигали-передвигали, оно еще у нас было на территории, никто бы даже не разбирался в этом. Кебич на это не пошел, за что я его всю жизнь ценю, хоть он был моим альтернативным жестоким кандидатом, поддерживаемый Россией тогда и так далее. Я его ценил, ценю и каждый фактически месяц интересуюсь состоянием здоровья его… Всегда его поддерживал. Он на это не пошел", - заявил Лукашенко.

Заявления Лукашенко – о чем президент Беларуси говорил ранее:

Белорусский президент Александр Лукашенко предполагает, что уже через 5 лет он перестанет быть главой государства. Политик не готов править страной еще два десятка лет.

Александр Лукашенко отреагировал на санкции Евросоюза. По его словам, он "не парится по этому поводу".

Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в США - это издевательство над этой демократией.

Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует воздержаться от советов и самому опасаться возможной проблемы с легитимностью власти.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.