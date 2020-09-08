Лукашенко рассказал об обиде, которую затаил в душе после выборов

Лукашенко рассказал об обиде на белорусов / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко счел обидным голосование против него на выборах.

Об этом Лукашенко сказал во вторник, 8 сентября, в интервью российским СМИ, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале RT.

Президент Беларуси назвал трагедией то, что люди голосовали против него.

"Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Ну, когда-то Он меня туда позовет", - сказал Лукашенко.

В то же время Лукашенко уверен, что тех, кто голосовал за него на выборах - большинство.

"Я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих - подавляющее большинство, (...), а их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике", - считает Лукашенко.

"Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу", - добавил он.

Заявления Лукашенко – о чем он говорил ранее: