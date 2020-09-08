Лукашенко рассказал об обиде, которую затаил в душе после выборов

Президент Беларуси уверен, что тех, кто голосовал за него на выборах - большинство.
Президент Беларуси Александр Лукашенко счел обидным голосование против него на выборах.
Об этом Лукашенко сказал во вторник, 8 сентября, в интервью российским СМИ, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале RT.
Президент Беларуси назвал трагедией то, что люди голосовали против него.
"Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Ну, когда-то Он меня туда позовет", - сказал Лукашенко.
В то же время Лукашенко уверен, что тех, кто голосовал за него на выборах - большинство.
"Я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих - подавляющее большинство, (...), а их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике", - считает Лукашенко.
"Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу", - добавил он.
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