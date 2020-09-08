Лукашенко рассказал, почему Колесникова решила "убежать" в Украину

У Колесниковой в Украине проживает сестра - Лукашенко / Tyt.by

Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова, которую пытались выдворить из Беларуси на территорию Украины, пыталась сбежать из-за своей сестры.

Об этом заявил журналист телеканала Россия-1 Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с действующим белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.

По словам Рожкова, Лукашенко заявил, что он знает о ситуации с задержанием Колесниковой и считает этот инцидент правильным. Политик хотела уехать в Украину, так как у нее там проживает сестра.Читайте такжеКолесникову задержали на границе с Украиной – Белта

"Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно", - сказал журналист со ссылкой на слова Лукашенко.