Лукашенко рассказал, почему Колесникова решила "убежать" в Украину

Лукашенко назвал задержание Колесниковой "правильным", утверждают российские журналисты.
Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова, которую пытались выдворить из Беларуси на территорию Украины, пыталась сбежать из-за своей сестры.
Об этом заявил журналист телеканала Россия-1 Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с действующим белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.
По словам Рожкова, Лукашенко заявил, что он знает о ситуации с задержанием Колесниковой и считает этот инцидент правильным. Политик хотела уехать в Украину, так как у нее там проживает сестра.Читайте такжеКолесникову задержали на границе с Украиной – Белта
"Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно", - сказал журналист со ссылкой на слова Лукашенко.
- Напомним, представителя белорусской оппозиции Марию Колесникову похитили неизвестные в центре Минска в понедельник, 7 сентября. Ее посадили в микроавтобус, после чего транспортное средство скрылось с места происшествия.
- В силовых структурах не подтвердили сведения о том, что Колесникова может быть задержана.
- Утром, 8 сентября, Колесникову и ее коллег Антон Родненкова и Ивана Кравцова пытались выдворить на территорию Украины. Родненков и Кравцов успешно пересекли белорусско-украинскую границу.
- Марияю Колесникову задержали. По предварительной информации, ее не смогли отправить в Украину по той причине, что она порвала свой паспорт.