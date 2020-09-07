Лукашенко "сдал" страну Путину: эксперт спрогнозировал будущее Беларуси

Россия выступит гарантом безопасности Лукашенко - эксперт / Reuters

В ближайшем будущем проект Союзного государства России и Беларуси будет реализован на полноценном уровне. Действующему главе РБ Александру Лукашенко гарантируют безопасность, за которую он заплатит суверенитетом своей страны.

Об этом заявил эксперт в области международной политики Тарас Семенюк в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, сотрудничество России и Беларуси вновь набирает высокие обороты, что свидетельствует об усилении интеграционных процессов между двумя государствами и ускорением создания Союзного государства в полноценном формате.

"Лукашенко не будет медлить, а последние события говорят о том, что это так называемое союзное государство может быть реализовано очень быстро", - полагает аналитик.Читайте такжеВ Литве раскритиковали ЕС из-за Беларуси и сделали Брюсселю предупреждение

Согласно точке зрения Семенюка, Кремль достигнет своей цели, а Лукашенко заплатит за это суверенитетом Беларуси. Москва даст ему гарантии неприкосновенности.

"Суверенитетом своей страны — это раз. И безопасностью своей жизни. Лукашенко будут гарантировать неприкосновенность, спокойную старость в обмен на сдачу суверенитета России. Фактически экономически Беларусь уже зависима от России", - уверяет эксперт.

Напоследок Семенюк подчеркнул, что протесты в Беларуси направлены не против России, а против лично Александра Лукашенко. И в случае отставки действующего главы РБ, в стране появится новый президент, при котором процессы объединения двух стран будут продолжаться.Читайте также"Лукашенко загнан в угол": Беларусь на пороге аннексии – эксперт