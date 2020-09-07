УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лукашенко "сдал" страну Путину: эксперт спрогнозировал будущее Беларуси

7 сентября 2020, 05:27

Путин и Лукашенко будут действовать решительно.

Лукашенко
Россия выступит гарантом безопасности Лукашенко - эксперт / Reuters

В ближайшем будущем проект Союзного государства России и Беларуси будет реализован на полноценном уровне. Действующему главе РБ Александру Лукашенко гарантируют безопасность, за которую он заплатит суверенитетом своей страны.

Об этом заявил эксперт в области международной политики Тарас Семенюк в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, сотрудничество России и Беларуси вновь набирает высокие обороты, что свидетельствует об усилении интеграционных процессов между двумя государствами и ускорением создания Союзного государства в полноценном формате.

"Лукашенко не будет медлить, а последние события говорят о том, что это так называемое союзное государство может быть реализовано очень быстро", - полагает аналитик.Читайте такжеВ Литве раскритиковали ЕС из-за Беларуси и сделали Брюсселю предупреждение

Согласно точке зрения Семенюка, Кремль достигнет своей цели, а Лукашенко заплатит за это суверенитетом Беларуси. Москва даст ему гарантии неприкосновенности.

"Суверенитетом своей страны — это раз. И безопасностью своей жизни. Лукашенко будут гарантировать неприкосновенность, спокойную старость в обмен на сдачу суверенитета России. Фактически экономически Беларусь уже зависима от России", - уверяет эксперт.

Напоследок Семенюк подчеркнул, что протесты в Беларуси направлены не против России, а против лично Александра Лукашенко. И в случае отставки действующего главы РБ, в стране появится новый президент, при котором процессы объединения двух стран будут продолжаться.Читайте также"Лукашенко загнан в угол": Беларусь на пороге аннексии – эксперт

  • Напомним, в Беларуси после завершения президентских выборов, которые состоялись 9 августа и закончились официальной победой Александра Лукашенко, продолжаются протесты. Значительная часть белорусского народа не признает легитимности Лукашенко и выступает за проведение нового избирательного процесса.
  • Лукашенко допускает проведение перевыборов президента только после того, как будет принята новая Конституция Беларуси.
  • Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Беларуси и считает выборы сфальсифицированными.
  • Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва уже сформировала специальное подразделение внутренних войск, которое могут перебросить в Беларусь для подавления массовых акций.

новости Беларуси новости России Александр Лукашенко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Лукашенко "сдал" страну Путину: эксперт спрогнозировал будущее Беларуси». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:27
Лукашенко "сдал" страну Путину: эксперт спрогнозировал будущее Беларуси
04:49
Стрижки на средние волосы в стиле 60-х покоряют мир этой осенью - фото Фото
04:12
Эксперт оценил возможность отмены выборов из-за жесткого карантина в Украине Видео
03:29
Немецкий токсиколог назвал главный вопрос в отравлении Навального Видео
03:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 сентября: "гибель" успеха и материальное крушение Видео
02:18
В конце сентября все школы в Украине массово позакрывают - эпидемиолог Видео
01:36
Как сбросить "водные" килограммы: мгновенные способы Видео
01:18
Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым по ситуации на Донбассе Видео
00:55
В моду на осень вернулся красивый черный маникюр - фото Фото
00:46
Глава Луганской ОГА хочет возобновить связи с "ЛДНР" Видео
00:35
Танці з зірками 2020 2 выпуск онлайн: кто первым покинул шоу
00:22
Дарья Петрожицкая с коронавирусом поразила зрителей на Танцях з зірками Видео
00:21
Лучшее время: астролог назвала благоприятные для очистки организма дни Видео
06 сентября, воскресенье
23:50
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 2 выпуск - 6 сентября Видео
23:35
Испания - Украина - 4:0. Испанцы подтвердили статус непобедимой команды Видео
23:19
Коронавирус в Украине: инфекционист предупредил о всплеске эпидемии
23:14
Украинская делегация ТКГ приняла решение после заявления Пушилина Видео
22:58
Коронавирус в Украине "набирает мощь" - за сутки несколько тысяч новых больных Видео
22:31
В Днепре мужчина бросил гранату в сторону дома, есть раненые
22:30
Гороскоп для всех на 7 сентября: кто получит счастливый шанс Видео
22:23
Журналист назвал три причины победы протестующих в Беларуси Фото Видео
22:00
Медики назвали причину снижения смертности от коронавируса
21:36
Жевал пакет с сахаром: в Одессе мать закрыла 3-летнего малыша на несколько дней
21:32
Отравление Навального: Германия приняла решение по обмену информацией с Россией Видео
20:55
На Донбассе боевики вновь открывали огонь, есть погибший Видео
20:50
В Минске титушки Лукашенко с дубинками жестко задерживали людей Фото Видео
20:31
"Это фантасмагория": Кулеба высказался о "союзном государстве" с Беларусью
20:05
В МИД Британии отравление Навального сравнили с гангстерами Видео
19:53
"Нечистая совесть": Чехия поставила Лукашенко жесткое требование Видео
19:28
"Оно мне не надо": Зеленский-старший отреагировал на присвоение стипендии
19:14
Путин превращает РФ в Донбасс из-за падающего рейтинга – журналист
19:08
Столкновения и задержания в Минске: у дворца Лукашенко распылили газ Видео
18:52
Кравчук поведал, станут ли обстрелы на Донбассе основанием для срыва перемирия Видео
18:29
Шойгу оценил полет ядерных B-52 США над Украиной с отработкой удара по РФ Видео
18:20
Жена Навального жестко ответила на инициативу лечения от доктора из РФ Видео
17:58
Женатый топ-чиновник закрутил роман с украинской "дамой с собакой из Уханя" Видео
17:42
Экономика Украины падает в пропасть - Fitch Rating
17:20
Отравление Навального: эксперт дал неожиданную оценку "боевой смеси" Новичка Видео
16:51
В центре Минска собрались более 100 тысяч человек: что известно о задержанных Видео
16:47
В Беларуси снова рухнул мобильный интернет Видео
16:07
Перемирие на Донбассе сорвано: в штабе ООС сделали заявление Видео
15:59
На Донбассе погибли двое бойцов ОС: в ВСУ рассказали подробности Видео
15:34
Лукашенко может не вернуться в Минск после встречи с Путиным - журналист Видео
15:23
Бронетехника и кордоны ОМОНа: в Минске протестующие окружают дворец Лукашенко Видео
15:22
В МИД Германии назвали условие санкционного удара по Северному потоку-2 Видео
14:57
В Днепре в супермаркете заметили голую покупательницу
14:46
Авторитетный вирусолог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса Видео
14:34
Украина пересмотрит ассоциацию с Евросоюзом: в МИД назвали дату и причину Видео
14:25
"С утра засадил": Ефремов рассказал, что делал в день смертельного ДТП Видео
13:57
Ученые назвали возраст, когда все люди становятся несчастными Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять