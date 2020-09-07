Лукашенко "сдал" страну Путину: эксперт спрогнозировал будущее Беларуси

Путин и Лукашенко будут действовать решительно.
В ближайшем будущем проект Союзного государства России и Беларуси будет реализован на полноценном уровне. Действующему главе РБ Александру Лукашенко гарантируют безопасность, за которую он заплатит суверенитетом своей страны.
Об этом заявил эксперт в области международной политики Тарас Семенюк в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, сотрудничество России и Беларуси вновь набирает высокие обороты, что свидетельствует об усилении интеграционных процессов между двумя государствами и ускорением создания Союзного государства в полноценном формате.
"Лукашенко не будет медлить, а последние события говорят о том, что это так называемое союзное государство может быть реализовано очень быстро", - полагает аналитик.Читайте такжеВ Литве раскритиковали ЕС из-за Беларуси и сделали Брюсселю предупреждение
Согласно точке зрения Семенюка, Кремль достигнет своей цели, а Лукашенко заплатит за это суверенитетом Беларуси. Москва даст ему гарантии неприкосновенности.
"Суверенитетом своей страны — это раз. И безопасностью своей жизни. Лукашенко будут гарантировать неприкосновенность, спокойную старость в обмен на сдачу суверенитета России. Фактически экономически Беларусь уже зависима от России", - уверяет эксперт.
Напоследок Семенюк подчеркнул, что протесты в Беларуси направлены не против России, а против лично Александра Лукашенко. И в случае отставки действующего главы РБ, в стране появится новый президент, при котором процессы объединения двух стран будут продолжаться.Читайте также"Лукашенко загнан в угол": Беларусь на пороге аннексии – эксперт
- Напомним, в Беларуси после завершения президентских выборов, которые состоялись 9 августа и закончились официальной победой Александра Лукашенко, продолжаются протесты. Значительная часть белорусского народа не признает легитимности Лукашенко и выступает за проведение нового избирательного процесса.
- Лукашенко допускает проведение перевыборов президента только после того, как будет принята новая Конституция Беларуси.
- Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Беларуси и считает выборы сфальсифицированными.
- Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва уже сформировала специальное подразделение внутренних войск, которое могут перебросить в Беларусь для подавления массовых акций.