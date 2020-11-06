Лукашенко сделал заявление о новых выборах в Беларуси: названо условие

Александр Лукашенко сказал, что гарантирует проведение новых выборов.
Александр Лукашенко, президентские полномочия которого закончились 5 ноября, высказался о проведении новых выборах в Беларуси.
Как сообщает Telegram-канал Пул первого, об этом он рассказал в ходе открытия третьей линии метро в Минске.
"Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Гарантирую. Тогда, когда вы примете решение. Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала там у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести новые повторные выборы. Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы", – сказал Лукашенко.
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- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
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- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.