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Лукашенко сделал заявление о новых выборах в Беларуси: названо условие

6 ноября 2020, 17:13

Александр Лукашенко сказал, что гарантирует проведение новых выборов.

Лукашенко
Александр Лукашенко / УНИАН

Александр Лукашенко, президентские полномочия которого закончились 5 ноября, высказался о проведении новых выборах в Беларуси.

Как сообщает Telegram-канал Пул первого, об этом он рассказал в ходе открытия третьей линии метро в Минске.

"Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Гарантирую. Тогда, когда вы примете решение. Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала там у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести новые повторные выборы. Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы", – сказал Лукашенко.

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  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.
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