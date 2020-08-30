Лукашенко снова взял в руки автомат: что происходит у дворца президента в Минске

Александр Лукашенко с автоматом / Скриншот

Пресс-секретарь объявленного победителем президентских выборов в Беларуси Александра Лукашенко опубликовала фото своего патрона с автоматом в руках.

Таким образом она ответила на вопрос о местонахождении Лукашенко, у дворца которого снова прошли многотысячные акции протеста, сообщает tut.by.

Обратим внимание, что на фото Лукашенко окружают люди в камуфляже.

В то же время несовершеннолетнего сына Лукашенко Николая, который ранее также брал в руки автомат, на снимке нет.

/ РИА Новости

Отметим, что к протестующим на площади Государственного флага возле дворца Независимости в Минске вышел помощник Александра Лукашенко Николай Латышенок, сообщает Tut.by.

Обращаясь к демонстрантам, он заявил, что выборы главы республики 9 августа, были честными. "Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию", — сказал Латышенок.

Читайте такжеТихановская требует передачи власти и назвала условия для переговоров с Лукашенко

В ответ на слова одного из собравшихся о том, что единственным признавшим выборы в Белоруссии стал президент России Владимир Путин, Латышенок возразил: "[Глава КНР] Си Цзиньпин был первым".

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста.

В Минске тысячи демонстрантов пришли к резиденции президента Александра Лукашенко, куда перебросили бронетехнику.