Лукашенко снова взял в руки автомат: что происходит у дворца президента в Минске

К митингующим в Минске вышел помощник Александра Лукашенко Николай Латышенок.
Пресс-секретарь объявленного победителем президентских выборов в Беларуси Александра Лукашенко опубликовала фото своего патрона с автоматом в руках.
Таким образом она ответила на вопрос о местонахождении Лукашенко, у дворца которого снова прошли многотысячные акции протеста, сообщает tut.by.
Обратим внимание, что на фото Лукашенко окружают люди в камуфляже.
В то же время несовершеннолетнего сына Лукашенко Николая, который ранее также брал в руки автомат, на снимке нет.
Отметим, что к протестующим на площади Государственного флага возле дворца Независимости в Минске вышел помощник Александра Лукашенко Николай Латышенок, сообщает Tut.by.
Обращаясь к демонстрантам, он заявил, что выборы главы республики 9 августа, были честными. "Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию", — сказал Латышенок.
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В ответ на слова одного из собравшихся о том, что единственным признавшим выборы в Белоруссии стал президент России Владимир Путин, Латышенок возразил: "[Глава КНР] Си Цзиньпин был первым".
Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста.
В Минске тысячи демонстрантов пришли к резиденции президента Александра Лукашенко, куда перебросили бронетехнику.