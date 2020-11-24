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Лукашенко стал политическим трупом и Путину уже не интересен - журналист

24 ноября 2020, 10:43

Путин не любит Лукашенко и не верит ему из-за непредсказуемой политики – то обиды, упреки, претензии, то клятвы в верности.

Путин и Лукашенко
Лукашенко уже не интересен Путину / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко обречен, он уже политический труп. Он главе Кремля Владимиру Путину совершенно не интересен, заявил российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе.

"В любом случае, думаю, Лукашенко обречен. Абсолютно. На сто процентов он — политический труп", - сказал журналист в интервью tut.by.

По его словам, Лукашенко потерял контроль в стране, поэтому Путину он неинтересен.

"Думаю, он Путину уже не интересен, потому что ему не интересен человек, который не может держать республику в узде. А Лукашенко потерял контроль в стране. Это абсолютно непопулярный человек, власть которого держится только на поддержке силовиков. Путину неинтересен человек, сидящий на штыках. Тем более Лукашенко ему несимпатичен, а Путин — человек субъективный. Если бы между ними была личная дружба, на поддержку можно было бы рассчитывать. Но тут дружбой даже не пахнет", - рассказал Сванидзе.

Журналист обратил внимание на то, что Путин не любит Лукашенко и не верит ему из-за непредсказуемой политики – то обиды, упреки, претензии, то клятвы в верности.

"Это одна из причин, по которой Лукашенко нелюбим Путиным. Плюс Путин ему не верит абсолютно", - сказал он.

Журналист добавил, что поддержка Путина будет длиться до тех пор, пока не появится подходящая замена Лукашенко.

"Ровно до тех пор, пока не найдет ему более или менее подходящую замену. Эта замена должна отвечать двум критериям: человек должен быть избирабелен в Беларуси, то есть быть достаточно популярен, и, во-вторых, он должен ориентироваться на Москву. Все. Остальное не важно", - подчеркнул Сванидзе.

Заявления Лукашенко – о чем президент Беларуси говорил ранее:

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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