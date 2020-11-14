Лукашенко высказался о передаче власти в Беларуси своему сыну

Александр Лукашенко ответил на вопрос о том, готовит ли своих сыновей в преемники.
Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг будущей смены власти в Беларуси.
Об этом идет речь в его интервью, отрывок из которого показал Первый канал.
В частности, Лукашенко ответил на вопрос о том, готовит ли своих сыновей в преемники.
"Ни один мой сын после меня не будет президентом. Ни один. А младшему еще 30 лет по нашим законам. Президентом с 35 лет может. Ему сколько сейчас? 16. Как время есть? Я это время, 20 лет, президентом точно не буду. Мне кажется, что и пять лет я не буду. Мне кажется, запишите, что и пять лет я не буду, исходя из той конструкции, которую я пытаюсь выстроить. Ну четыре с половиной буду" – категорично заявил Лукашенко.
В то же время Лукашенко сообщил, что план конституционных изменений будет обсуждаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании в начале 2021 года.
Как известно, у Лукашенко три сына. Старший сын Виктор является его помощником по национальной безопасности, членом Совбеза страны, первым вице-президентом Национального олимпийского комитета республики. Средний сын Дмитрий – председатель совета государственно-общественного объединения Президентский спортивный клуб, младший сын Николай учащийся.
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