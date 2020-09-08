Александр Лукашенко назвал свой возможный "промах" относительно президентства / belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался относительно длительного пребывания на посту главы государства.

Лукашенко во время интервью ряду СМИ в Минске во Дворце Независимости сказал, что, возможно, немного пересидел, говорится в Telegram-канале РИА Новости.

"Возможно, я немного пересидел на посту", – заявил глава Беларуси.