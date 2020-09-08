Лукашенко назвал свой возможный "промах"

Президент Беларуси считает, что, возможно, немного пересидел на должности.
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался относительно длительного пребывания на посту главы государства.
Лукашенко во время интервью ряду СМИ в Минске во Дворце Независимости сказал, что, возможно, немного пересидел, говорится в Telegram-канале РИА Новости.
"Возможно, я немного пересидел на посту", – заявил глава Беларуси.
- Напомним, Александр Лукашенко стал первым президентом независимой Беларуси – выиграл выборы в 1994 году и с тех пор возглавляет государство.
- В начале августа в Беларуси прошли выборы президента 2020. После того, как появилась информации, что Александр Лукашенко лидирует с огромным отрывом, начались массовые акции протеста.
- Оппозиция Беларуси и ее сторонники не верят в победу Лукашенко и требуют перемен. Власти ряда стран мира не признали белорусские выборы.
Автор: Екатерина Присяжнюк