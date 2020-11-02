Лукашенко захотел примирить Макрона с мусульманами

Лукашенко предложил Макрону помощь / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил помощь своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в урегулировании конфликта с мусульманским миром после терактов во Франции. По словам лидера белорусов, мусульмане всегда поддерживали его на выборах и у него с ними сложились давние добрые отношения.

"Мусульмане всегда почти на 100% поддерживали на выборах власть и меня, как президента. Мы никогда себе не позволим, как вот недавно президент Франции начал заявлять о свободе слова и религиозных чувствах. Видите, у него свобода слова... ну не трогай ты этого пророка, ну что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман и так далее", - заявил Лукашенко, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Президент Беларуси решил, что лидеру Франции нужно посредничество в решении этого конфликта и выразил готовность помочь.

"Я тут ему могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения 20-летней и даже больше давности. Но категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих. Особенно мусульман. Ну мы же знаем, какие они вспыльчивые и реактивные бывают, когда их оскорбляешь. Это что же Макрон не знает? Знает. Я этот пример привожу, потому что мы никогда себе не позволим бросать камни в какого-то верующего. Моя позиция всегда была - каждый человек должен найти свою дорогу к храму", - особо отметил Лукашенко.

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