УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лукашенко захотел примирить Макрона с мусульманами

2 ноября 2020, 15:29

Президент Беларуси решил, что лидеру Франции нужно посредничество в решении конфликта и выразил готовность помочь.

Лукашенко
Лукашенко предложил Макрону помощь / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил помощь своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в урегулировании конфликта с мусульманским миром после терактов во Франции. По словам лидера белорусов, мусульмане всегда поддерживали его на выборах и у него с ними сложились давние добрые отношения.

"Мусульмане всегда почти на 100% поддерживали на выборах власть и меня, как президента. Мы никогда себе не позволим, как вот недавно президент Франции начал заявлять о свободе слова и религиозных чувствах. Видите, у него свобода слова... ну не трогай ты этого пророка, ну что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман и так далее", - заявил Лукашенко, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Президент Беларуси решил, что лидеру Франции нужно посредничество в решении этого конфликта и выразил готовность помочь.

"Я тут ему могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения 20-летней и даже больше давности. Но категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих. Особенно мусульман. Ну мы же знаем, какие они вспыльчивые и реактивные бывают, когда их оскорбляешь. Это что же Макрон не знает? Знает. Я этот пример привожу, потому что мы никогда себе не позволим бросать камни в какого-то верующего. Моя позиция всегда была - каждый человек должен найти свою дорогу к храму", - особо отметил Лукашенко.

Ситуация во Франции – о чем сообщалось ранее:

теракт мусульмане Александр Лукашенко Эммануэль Макрон новости Беларуси Лукашенко новости убийство учителя во Франции
Сейчас вы просматриваете новость «Лукашенко захотел примирить Макрона с мусульманами». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:43
Браузер Microsoft Edge стремительно набирает обороты. Доминирование Chrome подходит к концу?
16:35
У Зеленского отреагировали на экстренное обращение к Слуге народа
16:18
Эксперт объяснил, как новая система учета газа отразится на платежках украинцев Видео
16:12
Ученые придумали "молниеносный" тест на Covid-19 - как он работает
16:10
Первый "нокаут" коронавируса в Украине: в Ужгороде в больницах уже нет мест Видео
Реклама
16:10
Вкуснющее быстрое вино из винограда без сахара – пошаговый рецепт Видео
16:07
Сайт Конституционного суда заработал после хакерской атаки
15:54
Камалия отправилась лечиться после коронавируса в Германию
15:40
Гороскоп на 3 ноября для всех: влиятельный заступник и неоценимая услуга Видео
15:38
Mass Effect 5? Капитан Шепард объявил общий сбор всего экипажа Нормандии
15:29
Лукашенко захотел примирить Макрона с мусульманами Видео
15:25
В Украине заработал контакт-центр по борьбе с COVID-19: куда обратиться за помощью Видео
15:18
Арестович прокомментировал слова вице-премьера об "опухоли" Донбасса
15:10
Создатель Восставшего из ада официально занялся сериалом
15:07
В моду вернулись ботильоны из 50-х с королевским очарованием - фото Фото
15:06
"Страна на грани катастрофы": опубликовано обращение Зеленского к Слуге народа Видео
14:54
Убил целую семью: виновник смертельного ДТП под Киевом сел в тюрьму на 10 лет Видео
14:41
Никаких больше кубометров - в Украине будут иначе считать потребление газа Видео
14:30
Доктор ​Комаровский рассказал, почему перестал быть советником Зеленского Видео
14:29
Молочница может быть симптомом неизлечимого заболевания Видео
Реклама
14:19
Дешево отремонтировать не получится: Apple заметно усложнила ремонт iPhone 12
13:57
Медики описали, какие последствия для психики несет с собой пандемия COVID-19
13:57
В Москве прогремела серия сильных взрывов, начался мощный пожар Видео
13:55
Алиев отреагировал на обращение Пашиняна к Путину по Нагорному Карабаху Видео
13:37
Кличко рассказал, когда в Киеве введут новый локдаун Видео
13:30
По игре Dungeons & Dragons сделают сериал
13:20
Православный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский пост
13:18
Разумков объявил, когда Рада рассмотрит госбюджет-2021 Видео
13:08
Некоторым желающим приобрести PS5 придётся подождать до 2021
13:06
"Тут допускается много ошибок": что делать, когда при COVID-19 скачет температура – врач Видео
12:57
Джонни Депп проиграл суд британскому таблоиду об избиении Эмбер Херд
12:55
Синоптик рассказал, когда ждать снег в Украине Видео
12:50
Либо драться со мной, либо отказаться от титула - Усик бросил вызов Джошуа Видео
12:47
В Раде рассказали, как планируют восстановить электронное декларирование Видео
12:23
"Думала, умру": украинская телеведущая тяжело заболела в Индии
12:20
Конституционный Суд отменил собрание судей и изменил повестку дня - Стефанчук Видео
12:04
На дворе 2020 год, но с OnePlus 8T x Cyberpunk 2077 в вашем кармане будет полный киберпанк Фото
11:57
Жириновский сделал Саакашвили "заманчивое" предложение и вспомнил Януковича
11:51
В коронавирусных больницах Киева и семи областей почти не осталось мест Видео
11:43
Крушение планов Украины: в Слуге народа заявили о новых угрозах от КСУ Видео
Реклама
11:40
"Хорошие дыньки": Тина Кароль разделась для глянца
11:30
"Ментально больная территория": в Кабмине назвали варианты возвращения Донбасса Видео
11:20
Коронавирус в Украине рванул вперед и пересек отметку в 400 тысяч зараженных Видео
11:11
У не болевшего коронавирусом могут появиться антитела - вирусолог Видео
11:04
Налоговики заблокировали счета бывшего лейбла Тимати Black Star
11:00
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 подготовили сюрприз фанатам в честь Хэллоуина Видео
10:53
Стрижки, что привлекут деньги: когда нужно стричься в ноябре 2020 Видео
10:51
Метро в Киеве могут снова закрыть: в Минздраве назвали условие Видео
10:47
В Минздраве назвали условие для полного локдауна в Украине Видео
10:32
Легендарный Silent Hill возвращается — в Сети назвали дату презентации Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять