Лукашенко захотел примирить Макрона с мусульманами

Президент Беларуси решил, что лидеру Франции нужно посредничество в решении конфликта и выразил готовность помочь.
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил помощь своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в урегулировании конфликта с мусульманским миром после терактов во Франции. По словам лидера белорусов, мусульмане всегда поддерживали его на выборах и у него с ними сложились давние добрые отношения.
"Мусульмане всегда почти на 100% поддерживали на выборах власть и меня, как президента. Мы никогда себе не позволим, как вот недавно президент Франции начал заявлять о свободе слова и религиозных чувствах. Видите, у него свобода слова... ну не трогай ты этого пророка, ну что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман и так далее", - заявил Лукашенко, сообщает Telegram-канал Пул Первого.
Президент Беларуси решил, что лидеру Франции нужно посредничество в решении этого конфликта и выразил готовность помочь.
"Я тут ему могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения 20-летней и даже больше давности. Но категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих. Особенно мусульман. Ну мы же знаем, какие они вспыльчивые и реактивные бывают, когда их оскорбляешь. Это что же Макрон не знает? Знает. Я этот пример привожу, потому что мы никогда себе не позволим бросать камни в какого-то верующего. Моя позиция всегда была - каждый человек должен найти свою дорогу к храму", - особо отметил Лукашенко.
Ситуация во Франции – о чем сообщалось ранее:
- Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал убийство учителя истории, подчеркнув, что это — исламистский теракт. Потом Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно.
- 20 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в проведении исламофобской политики, заявив, что Макрон нацелился на ислам и мусульман.
- 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике за высказывания об исламе французского коллегу Эммануэля Макрона и выступил с утверждением, что лидер Франции нуждается в лечении психических расстройств.
- 27 октября глава Чечни Рамзан Кадров назвал Эммануэля Макрона лидером терроризма и припугнул трагедиями.
- 29 октября на популярном французском курорте Ницца человек с ножом напал на прохожих возле местной церкви-базилики Нотр-Дам. В результате нападения погибли три человека и еще несколько получили ранения. Также стало известно, что нападавший обезглавил женщину. Жертвами стали 55-летний священник прихода, и две женщины 44 и 70 лет.