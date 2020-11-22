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Лукашенко закончит трибуналом: Тихановская озвучила сценарий нового удара по режиму

22 ноября 2020, 06:27

Доказательства преступлений режима Александра Лукашенко будут подготовлены для рассмотрения Международным уголовным судом.

Тихановская
Светлана Тихановская / Скриншот

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о том, что Беларусь подпишет Римский статут Международного уголовного суда в Гааге.

Такой шаг необходим для суда над пособниками режима Александра Лукашенко, написала она в своем Telegram-канале.

Во время встреч с премьером и министром иностранных дел Нидерландов Светлана Тихановская заявила, "что преступления против человечности, которые совершают пособники режима, не останутся безнаказанными".

По ее словам, доказательства преступлений будут подготовлены для рассмотрения Международным уголовным судом и трибуналом в Гааге.

Тихановская заявила, что в будущем Беларусь подпишет Римский статут Международного уголовного суда, а пока этого не произошло, она будет обращаться в Совет безопасности ООН для проведения следствия и созыва трибунала по Беларуси.

"Убийства Бондаренко, Тарайковского, Кривцова не останутся безнаказанными. Также у нас есть свидетельства сотен человек, которые были избиты в тюрьмах, прошли через пытки или изнасилования. И в ходе Народного Трибунала мы соберём еще больше доказательств, чтобы причастные в итоге понесли ответственность за свои преступления", - добавила Тихановская.

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  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.
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