Лукашенко закончит трибуналом: Тихановская озвучила сценарий нового удара по режиму

Доказательства преступлений режима Александра Лукашенко будут подготовлены для рассмотрения Международным уголовным судом.
Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о том, что Беларусь подпишет Римский статут Международного уголовного суда в Гааге.
Такой шаг необходим для суда над пособниками режима Александра Лукашенко, написала она в своем Telegram-канале.
Во время встреч с премьером и министром иностранных дел Нидерландов Светлана Тихановская заявила, "что преступления против человечности, которые совершают пособники режима, не останутся безнаказанными".
По ее словам, доказательства преступлений будут подготовлены для рассмотрения Международным уголовным судом и трибуналом в Гааге.
Тихановская заявила, что в будущем Беларусь подпишет Римский статут Международного уголовного суда, а пока этого не произошло, она будет обращаться в Совет безопасности ООН для проведения следствия и созыва трибунала по Беларуси.
"Убийства Бондаренко, Тарайковского, Кривцова не останутся безнаказанными. Также у нас есть свидетельства сотен человек, которые были избиты в тюрьмах, прошли через пытки или изнасилования. И в ходе Народного Трибунала мы соберём еще больше доказательств, чтобы причастные в итоге понесли ответственность за свои преступления", - добавила Тихановская.
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- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
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