Лукашенко закончит трибуналом: Тихановская озвучила сценарий нового удара по режиму

Светлана Тихановская / Скриншот

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о том, что Беларусь подпишет Римский статут Международного уголовного суда в Гааге.

Такой шаг необходим для суда над пособниками режима Александра Лукашенко, написала она в своем Telegram-канале.

Во время встреч с премьером и министром иностранных дел Нидерландов Светлана Тихановская заявила, "что преступления против человечности, которые совершают пособники режима, не останутся безнаказанными".

По ее словам, доказательства преступлений будут подготовлены для рассмотрения Международным уголовным судом и трибуналом в Гааге.

Тихановская заявила, что в будущем Беларусь подпишет Римский статут Международного уголовного суда, а пока этого не произошло, она будет обращаться в Совет безопасности ООН для проведения следствия и созыва трибунала по Беларуси.

"Убийства Бондаренко, Тарайковского, Кривцова не останутся безнаказанными. Также у нас есть свидетельства сотен человек, которые были избиты в тюрьмах, прошли через пытки или изнасилования. И в ходе Народного Трибунала мы соберём еще больше доказательств, чтобы причастные в итоге понесли ответственность за свои преступления", - добавила Тихановская.

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