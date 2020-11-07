Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерной державой

Президент Беларуси назвал запуск БелАЭС историческим событием.
В субботу, 7 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Белорусскую атомную электростанцию. Он назвал ее запуск историческим событием и объявил республику ядерной державой.
"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - сказал Лукашенко, сообщает БелТА.
Кроме того, он предварительно осмотрел территорию станции с вертолета. Также Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС. В том числе он посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с программой. Этот запуск уже состоялся.
Отмечается, что БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" с водо-водяными реакторами третьего поколения повышенной безопасности.
Новости Беларуси - о чем Лукашенко заявлял ранее:
- Александр Лукашенко высказался о проведении новых выборов в Беларуси."Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Гарантирую. Тогда, когда вы примете решение. Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала там у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести новые повторные выборы. Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы", – сказал Лукашенко.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил помощь Эммануэлю Макрону в урегулировании конфликта с мусульманским миром после терактов во Франции. По словам лидера белорусов, мусульмане всегда поддерживали его на выборах и у него с ними сложились давние добрые отношения.