Лукашенко заявил, что протесты портят ситуацию с коронавирусом

Лукашенко обвинил протестующих в ухудшении ситуации с коронавирусом / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко нашел еще один аргумент против протестов, которые охватили страну после президентских выборов. По его словам, уличные акции мешают в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то", — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что в республике пока еще не зарегистрирована вторая волна COVID-19, как в Европе, но и не отмечается спад, как это было до того, как на улицы вышли протестующие.

Лидер страны особо отметил, что сейчас Беларусь остановилась на низком уровне заболеваемости.

"Но мы с этим справимся. Это уже не та проблема, которая была в марте, апреле", - заявил он.

При этом он признал, что в республике неплохо справляются с ситуацией.

"Может быть, вначале не совсем мы были активны, не совсем понимали что-то. Но очень быстро разобрались, рассортировали людей, выделили клиники для больных коронавирусом, запас коек создали, аппаратов искусственной вентиляции легких, научили людей лечить и помогали регионам", - сказал Лукашенко.

Отметим, по состоянию на 24 августа в Беларуси официально зарегистрировано 70 645 случаев заражения коронавирусом, 646 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

Читайте также"Как крысы разбежались": Лукашенко опустился до оскорблений в адрес протестующихНапомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал увольнять непокорных учителей. Он заявил, что в стране — государственное образование, государственные школы, государственная идеология, и кому это не нравится – могут уйти.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"И те, кто хочет следовать этим принципам, — пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, — значит, они в школе быть не должны", — заявил Лукашенко.

При этом он потребовал защитить школьных учителей от нападок.