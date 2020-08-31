"Людей подогрели": у Лукашенко рассказали, сколько белорусов его не поддерживают

У Лукашенко считают "радикалами" до 30% народа Беларуси/ Reuters

Против избранного по версии Центризбиркома Беларуси президента Александра Лукашенко выступают около 20-30% белорусского населения, причем эти граждане радикально настроены против режима.

Об этом заявил помощник белорусского главы государства Николай Латышенок во время встречи с участниками протестных акций, сообщает РИА Новости.

По его словам, количество людей, которые готовы предпринять решительные действия против режима Лукашенко, по сравнению с этапом президентских выборов, возросло.

"Сейчас примерно процентов 2030 (процентов против), а было меньше. Теперь людей подогрели", - сказал Латышенок.Читайте также"Мочить неразумных врагов": Макаревич пристыдил ОМОН за избиения белорусов

Напоследок он подчеркнул, что такая цифра является максимально возможной.

Напомним, в воскресенье, 30 августа, Латышенок вышел к протестующими, после чего состоялся жесткий разговор. Он крайне резко высказался по вопросу убийства силовиками участника протестного митинга и неоднозначно отреагировал на вопрос об избиение активистов сотрудниками правоохранительных органов.

В рамках акции Марш мира и независимости активисты подошли к резиденции Лукашенко и пытались вызвать действующего главу государства на разговор. Однако Лукашенко к ним так и не вышел.

Его пресс-секретарь показала фотографию, на которой Лукашенко на территории своей резиденции изображен с автоматом и в бронежилете.