Маас рассказал, когда Германия накажет Россию из-за отравления Навального

Хайко Маас рассказал, когда Германия введет санкии против РФ / @heiko.maas.98

Европейский Союз должен дать четкий ответ в отношении России, введя санкции после отравления оппозиционера Алексея Навального запрещенным на международном уровне нервно-паралитическим веществом, заявил в субботу, 3 октября, министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Об этом Маас рассказал в интервью новостному порталу t-online, его цитирует Reuters.

"Я убежден, что больше не будет никакого способа обойти санкции", - сказал Маас.

По его словам, санкции должны быть адресными.

"Санкции всегда должны быть адресными и соразмерными. Нельзя оставлять без ответа такое серьезное нарушение Международной конвенции по химическому оружию. В этом мы едины в Европе", - добавил Маас.

В то же время как сообщает BreakingNews, Маас уточнил, что Германия введет санкции против России в случае, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен Новичком.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее: