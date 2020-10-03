Маас рассказал, когда Германия накажет Россию из-за отравления Навального

Если Организация по запрещению химического оружия подтвердит, что российский оппозиционный политик отравлен Новичком, то санкции будут гарантированно.
Европейский Союз должен дать четкий ответ в отношении России, введя санкции после отравления оппозиционера Алексея Навального запрещенным на международном уровне нервно-паралитическим веществом, заявил в субботу, 3 октября, министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Об этом Маас рассказал в интервью новостному порталу t-online, его цитирует Reuters.
"Я убежден, что больше не будет никакого способа обойти санкции", - сказал Маас.
По его словам, санкции должны быть адресными.
"Санкции всегда должны быть адресными и соразмерными. Нельзя оставлять без ответа такое серьезное нарушение Международной конвенции по химическому оружию. В этом мы едины в Европе", - добавил Маас.
В то же время как сообщает BreakingNews, Маас уточнил, что Германия введет санкции против России в случае, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен Новичком.
Отравление Навального – о чем говорилось ранее:
- 28 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил информацию о своей встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.
- 22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
- 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.