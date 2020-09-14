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Макрон лично сообщил Путину, чем отравили Навального

14 сентября 2020, 14:57

Президент Франции обсудил с главой Кремля отравление российского оппозиционера.

Путин, Макрон
Макрон сообщил Путину, чем отравили Навального / Reuters

В понедельник, 14 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

"Макрон лично рассказал Путину, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком", - сказано в сообщении.

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Отравление Навального – что было ранее:

  • 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
  • 7 сентября отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный был выведен из искусственной комы, заявили в клинике Шарите.
  • 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.
  • 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
  • 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

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