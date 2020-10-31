УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Макрон объяснил свои слова о карикатурах на пророка Мухаммеда

31 октября 2020, 16:12

Президент Франции отметил, что реакция мусульманского мира на его выступление связана с "искажением его речи".

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон объяснил свои слова о карикатурах / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал свои слова о свободе слова и исламе. По его словам, он понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур во французской прессе на пророка Мухаммеда.

При этом он подчеркнул, что правительство не стоит за их публикацией. Как заявил Макрон в интервью Аль Джазира, это делают свободные и независимые СМИ, не связанные с правительством, сообщает Lepoint.fr.

Президент Франции отметил, что реакция мусульманского мира на его выступление связана с "искажением его речи". По его словам, ее неправильно поняли и решили, что "он является сторонником этих карикатур".

При этом Макрон считает, что мусульмане больше всего страдают от поведения людей, извращающих ислам. Он отметил, что есть люди, искажающие ислам "и от имени этой религии призывающие ее защищать".

Карикатуры на пророка - о чем Макрон говорил ранее:

  • Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал убийство учителя истории, подчеркнув, что это — исламистский теракт. Потом Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя пообещал защитить светское образование и преподавателей от посягательства религиозных экстремистов, и добавил, что никто не будет отказываться от карикатур.
  • Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

мусульмане ислам карикатуры Эммануэль Макрон
Сейчас вы просматриваете новость «Макрон объяснил свои слова о карикатурах на пророка Мухаммеда». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:12
Врач предупредил, кому грозит повторное заражение коронавирусом
16:42
Гороскоп на 1 ноября для всех: любовный переворот и приход денег Видео
16:40
В Минске проходит марш людей с инвалидностью: начались задержания Фото Видео
16:17
Беларусь "прикрывает" границу: кого могут не впустить и почему
16:12
Макрон объяснил свои слова о карикатурах на пророка Мухаммеда Видео
Реклама
16:02
В ноябре одному знаку Зодиака грозит страшное падение – астролог
15:33
Умер Шон Коннери - биография, фильмография и личная жизнь легендарного "Агента 007"
15:26
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
15:03
Смертельное ДТП на Майдане: водителю избрана мера пресечения Видео
14:46
Арестович назвал две главные проблемы президента Зеленского
14:42
Хэллоуин 2020 – что надо знать: приметы, грим, вечеринки, поздравления Видео
14:40
Умер легендарный актер Шон Коннери
14:26
Виновника смертельного ДТП на Майдане Независимости завезли в суд на каталке Видео
14:16
В России покончил с собой "шишка" из МВД: раскрыта суть предсмертной записки
14:11
Какой будет погода в Украине в первый день ноября: синоптик дала прогноз Видео
13:40
Когда Украине грозит жесткий карантин: иммунолог назвал сроки Видео
13:26
21-летний тунисец обезглавил женщину в Ницце: схватили подельников террориста Видео
13:24
Коронавирус в Украине: врач рассказал, какого "армагеддона" ждать" Видео
12:35
"Измены и надувательства": астролог указал на главного лузера ноября
12:30
Мировой антирекорд: в США зафиксировали 100 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 Видео
Реклама
12:26
Разрушительное землетрясение в Турции и Греции: возросло число раненых и погибших Видео
12:10
Что нельзя делать после коронавируса: советы врача Видео
11:42
Копы начнут штрафовать украинцев без масок: в Минздраве раскрыли детали Видео
11:41
Отравленные Новичком Скрипали тайно распродали имущество в России Видео
11:25
Врач оценила эффективность карантина в Украине и спрогнозировала, будет ли локдаун Видео
11:04
В России в поликлинике произошел мощный взрыв, есть жертвы Видео
10:50
Москва назвала условие предоставления помощи Еревану в конфликте с Баку Видео
10:36
Первые результаты местных выборов: ЦИК обнародовала список избранных мэров
10:22
Гороскоп на 31 октября для всех: опасности и нежданная приятность Видео
10:21
Освенцим в каждый дом: элиты используют COVID-19 для строительства мирового концлагеря мнение
10:05
Украинцев предупредили о резком скачке цен на продукты: что подорожает
09:41
В США приостановили испытание препарата от COVID-19, которым вылечили Трампа Видео
09:36
Один больной коронавирусом в офисе заражает 90% коллег - инфекционист Видео
09:15
Великий французский маникюр – самый стильный френч на осень 2020 Фото
08:58
Коронавирус в Киеве: за сутки нашли рекордное число новых больных Видео
08:50
Коронавирус в Украине 31 октября - за сутки выявили почти 9 тысяч больных Видео
08:49
Война КСУ и Зеленского доказывает - государство прогнило насквозь мнение
08:46
Врач объяснила, как заставить соблюдать карантин в Украине
08:39
Иммунитет к коронавирусу: ученые сделали важное открытие Видео
08:26
Пашинян обратился к Путину с просьбой о помощи в войне за Нагорный Карабах Видео
Реклама
07:53
Глава Чечни Кадыров из-за Макрона набросился с угрозами на Жириновского Видео
07:44
Коронавирус скоро пойдет на спад: врач объяснил причину Видео
07:20
Смертельное ДТП на Майдане Независимости: водителю сообщили о подозрении Видео
07:15
Как улучшить зрение: 9 эффективных способов Видео
06:57
Почему скандал вокруг КСУ закончится так же быстро, как и начался мнение
06:33
Как не заразиться COVID-19: в США пересмотрели правило "2 метров и 15 минут" Видео
06:02
Наследство, визы и тарифы: как глубоко в карманы украинцев залезут в ноябре Видео
05:29
Депрессия, тормоз и время заказать место на кладбище: гороскоп на ноябрь-2020
04:58
Эксперт спрогнозировал политическое землетрясение из-за конфликта Зеленского и КСУ Видео
04:24
"Все решается в эти недели": у Тихановской раскрыли планы по свержению Лукашенко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять