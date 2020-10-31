Макрон объяснил свои слова о карикатурах на пророка Мухаммеда

Эммануэль Макрон объяснил свои слова о карикатурах / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал свои слова о свободе слова и исламе. По его словам, он понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур во французской прессе на пророка Мухаммеда.

При этом он подчеркнул, что правительство не стоит за их публикацией. Как заявил Макрон в интервью Аль Джазира, это делают свободные и независимые СМИ, не связанные с правительством, сообщает Lepoint.fr.

Президент Франции отметил, что реакция мусульманского мира на его выступление связана с "искажением его речи". По его словам, ее неправильно поняли и решили, что "он является сторонником этих карикатур".

При этом Макрон считает, что мусульмане больше всего страдают от поведения людей, извращающих ислам. Он отметил, что есть люди, искажающие ислам "и от имени этой религии призывающие ее защищать".

Карикатуры на пророка - о чем Макрон говорил ранее: