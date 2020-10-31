Макрон объяснил свои слова о карикатурах на пророка Мухаммеда

Президент Франции отметил, что реакция мусульманского мира на его выступление связана с "искажением его речи".
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал свои слова о свободе слова и исламе. По его словам, он понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур во французской прессе на пророка Мухаммеда.
При этом он подчеркнул, что правительство не стоит за их публикацией. Как заявил Макрон в интервью Аль Джазира, это делают свободные и независимые СМИ, не связанные с правительством, сообщает Lepoint.fr.
Президент Франции отметил, что реакция мусульманского мира на его выступление связана с "искажением его речи". По его словам, ее неправильно поняли и решили, что "он является сторонником этих карикатур".
При этом Макрон считает, что мусульмане больше всего страдают от поведения людей, извращающих ислам. Он отметил, что есть люди, искажающие ислам "и от имени этой религии призывающие ее защищать".
Карикатуры на пророка - о чем Макрон говорил ранее:
- Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал убийство учителя истории, подчеркнув, что это — исламистский теракт. Потом Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно.
- Президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя пообещал защитить светское образование и преподавателей от посягательства религиозных экстремистов, и добавил, что никто не будет отказываться от карикатур.
- Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.